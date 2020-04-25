1 Mayıs’ı dijital ortamda kutlayacağız

R.Ekrem Şahan Ankara

Arslan, şunları dile getirdi: “Bu sene belki binlerce emekçi kardeşimizle omuz omuza alanlarda olamayacağız ancak, mesajlarımızı en etkin şekilde iletmek için dijital platformlarda, illerin meydanlarında ve her yerde olacağız. 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 5 gün boyunca Emek ve Dayanışma Gününü dijital ortamlardan ve sosyal medyadan yapılacak paylaşımlarla ‘1 Mayıs Haftası’ olarak kutlayacağız.”

Gıda sektörü devam

Sendikaların örgütlü olduğu yerlerin önemli bir bölümünde faaliyetlerin devam ettiğini belirten Arslan, şunları dile getirdi: “Tüm risklere karşı halkın sağlığı için fedakarca çalışan başta sağlık emekçilerimiz olmak üzere gıda, finans ve banka, güvenlik, ulaşım, temizlik, haberleşme sektörleri ile market, eczane, fabrika ve atölyelerde çalışan üyelerimiz, tüm özel sektör ve kamu emekçilerimiz var. Gıda kolumuzda hemen hemen bütün fabrikalarda üretime devam ediyor. Metal, tekstil ve ağaç sektörlerinde şu anda bir durma var.”

Kısa çalışma ödeneği

Kısa çalışma ödeneğine değinen Arslan şöyle devam etti: “Başvuramayan veya başvursa bile kısa çalışma ödeneği şartları nedeniyle yararlanamayan arkadaşlarımızın durumları da var. Bu da onların mağduriyetini beraberinde getiriyor. Düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalacaklar. Bununla ilgili bir kısım çabalarımız var. Kısa çalışma ödeneği hak eden bütün işletmeler başvursunlar. Bu salgın döneminden işten çıkarılmanın yasaklanmasını olumlu bulduk.”