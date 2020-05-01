1 Mayıs'a bir de bu açıdan bakın: ‘İşçinin babası’ dedikleri Ecevit'ten alamadıklarını AK Parti iktidarı verdi

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne dair gözden kaçan bir detay masaya yatırıldı.

“2008 yılına kadar, bu ülkede Erdal İnönü başbakan yardımcılığı yapmış, solcuların işçilerin babası olarak kabul ettiği Bülent Ecevit yıllarca başbakanlık yapmış ama Ecevit’in, İnönü’nün döneminde kabul ettirilemeyen işçi bayramı 2008 yılında AK Parti iktidarında Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edilmiş, bir sene sonrasında Emek ve Dayanışma resmi bayram olarak Meclis’ten geçirilerek kanunlaştırılmış” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

“Buna rağmen bizim işçilerimizi istismar eden DİSK gibi bazı sendikalar, Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde, Erdal İnönü’nün Başbakan Yardımcılığı döneminde alamadıkları hakları AK Parti döneminde aldıkları halde Tayyip Erdoğan’ın iktidarını devirmek için yıllardır mücadele ediyorlar. Tekrar altını çizeyim, İşçi Bayramı veya Emek ve Dayanışma Günü 2009 yılında ilk defa Türkiye’de bayram olarak kutlanmaya başlandı; AK Parti iktidarı döneminde.”