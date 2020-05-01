1 Mayıs istismarcıları için flaş çağrı: Öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alın

Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen 1 Mayıs kutlaması için Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, toplu yürüyüş için izin alamadıklarını itiraf etti. Buna rağmen yasakları dinlemeyen Çerkezoğlu, kendini gözaltına aldırdı. TKP Hatay Milletvekili Barış Atay ise çıkan arbedede grubu provoke etti ve güvenlik güçlerini itekledi.

Yaşanan skandalların ardından Twitter'dan çağrıda bulunan AK Parti eski milletevekili Şamil Tayyar, "Katılımcılara sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.150 lira ceza kesilmeli, bir öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alınmaları gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Emniyet ekipleri bilgilendirdi

Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen 1 Mayıs kutlaması için Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 25 işçi gözaltına alındı.

İstanbul Beşiktaş'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve Taksim'e yürümek isteyen grubu emniyet ekipleri yasaklarla ilgili bilgilendirdi.

Bakanlığın ve Valiliğin izin vermediğini itiraf etti

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nin toplu yürüyüşe izin vermediğini de açıkça itiraf etti. Polis, sosyal mesafenin korunmasına yönelik kuralı yeniden hatırlattı, aracı olmayanlara araç temin edebileceğini tekrar söyledi.

Kendini bilerek gözaltına aldırdı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yasakları dinlemedi, kendini bilerek gözaltına aldırdı.

Olay çıkardılar

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay ise; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde provokasyona imza attı. TKP Hatay Milletvekili Barış Atay, çıkan arbedede grubu provoke etti ve güvenlik güçlerini itekledi.

Şamil Tayyar'dan flaş çağrı

Yaşanan skandalların ardından Twitter'dan çağrıda bulunan AK Parti eski milletevekili Şamil Tayyar, "Emniyet amirinin o zarif, kibar uyarısı, kural tanımazları iknaya yetmedi. Hiçbir gerekçe, insan hayatından daha önemli değildir. Katılımcılara sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.150 lira ceza kesilmeli, bir öğrenci yurdunda 14 gün karantinaya alınmaları gerekirdi." ifadelerini kullandı.

İşte Şamil Tayyar'ın o tweeti: