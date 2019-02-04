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1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor

Ligde ilk yarının bitiminden bu yana 5 ekip daha teknik direktör değişikliğine gitti

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:12
1. Lig'e teknik direktör dayanmıyor

1. Lig'de ilk yarının bitiminden bu yana 5 ekip daha teknik direktör değişikliğine gitti.

İlk devrede 10 takımın teknik direktörleriyle yollarını ayırdığı ligde Boluspor Sait Karafırtınalar, Tetiş Yapı Elazığspor da Orhan Kaynak'la devam etmeme kararı aldı. Bu iki ekibin yanı sıra daha önce teknik direktörlerini değiştiren Altay, Giresunspor ve son olarak da Adana Demirspor mevcut çalıştırıcılarıyla yollarını ayırdı.

Altay'da sportif direktörken teknik direktörlüğe getirilen Özden Töraydın'ın yerine Boluspor'dan ayrılan Sait Karafırtınalar, Giresunspor'da Hüseyin Kalpar'ın yerine Ümit Özat getirildi. 20. haftanın ardından da Adana Demirspor, Yılmaz Vural'la yolların ayrıldığını açıkladı.

 

- 12 takımda teknik değişiklik

 

Ligdeki 18 takımdan 12'si teknik direktörünü değiştirirken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Eskişehirspor'da Fuat Çapa, Gençlerbirliği'nde Erkan Sözeri, Hatayspor'da İlhan Palut ve İstanbulspor'da Fatih Tekke sezon başında olduğu gibi takımlarının başında yer alıyor.

Kardemir Karabükspor ve Giresunspor'da 3 farklı ismin çalıştığı ligde Adana Demirspor'da da Hakan Kutlu ve Yılmaz Vural'ın ardından üçüncü teknik direktör göreve gelecek. Sait Karafırtınalar'ın bugün İstanbulspor karşısında görev yapmasıyla Altay da 3. farklı isimle çalışmış olacak.

 

- Geçen seneden beri göreve devam edenler

 

Ligde yer alan 18 ekipten 3'ünde geçen seneki teknik adamlar bulunuyor.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak ve Hatayspor'da İlhan Palut, geçen sezon sonu olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

 

- İki takımda birden görev yapanlar

 

Sezona Boluspor'da başlayan Sait Karafırtınalar, bugünkü İstanbulspor maçıyla Altay'ın başında sahaya çıkacak.

Tetiş Yapı Elazığspor'dan ayrılan Orhan Kaynak'ın Boluspor'a geçtiği ligde ilk 8 haftada Denizlispor'da görev alan Osman Özköylü ise daha sonra Osmanlıspor'la anlaştı.

 

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:12
  1. Karabük
  2. İstanbul
  3. Hatay
  4. Giresun
  5. Eskişehir
  6. Elazığ
  7. Denizli
  8. Bolu
  9. Balıkesir
  10. Adana
  11. 1. Lig
  12. Futbol
  13. Teknik direktör

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