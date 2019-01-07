1. Lig'de Ümit Özat bombası! Anlaşma tamam

Giresunspor'da tecrübeli teknik adam Hüseyin Kalpar'la yolların ayrılmasının ardından takımın başına Ümit Özat'ın getirileceği öğrenildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Ümit Özat dönemi başlıyor.

Fanatik'te yer alan habere göre, Hüseyin Kalpar’la yollarını ayıran Giresunspor takımın başına Ümit Özat’ı getirme konusunda anlaşmaya vardı.

Hoca arayışı vardı

Kongrede üyelerden başkanlık için yetki aldıktan sonra teknik kadro değişikliğine gideceklerinin sinyallerini veren Başkan Ali Eren, beklenen kararı duyurmuştu. Eren, “Hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine kulübümüze yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz” demişti.

Giresunspor’da 9 hafta görev yapan Hüseyin Kalpar, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken, sadece 1 galibiyet elde edebilmişti.