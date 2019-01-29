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1. Lig'de kıran kırana zirve yarışı

Ligde peş peşe 4. galibiyetini alan Denizlispor, uzun süredir lider durumda bulunan Gençlerbirliği'nden zirveyi devraldı

29 Ocak 2019 Salı 12:50
1. Lig'de kıran kırana zirve yarışı

1. Lig'de 19. hafta maçları geride kalırken, Süper Lig'e yükselme heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Ligin 19. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 5-1'lik farklı skorla yenerek üst üste 4. galibiyetine imza atan Denizlispor, puanını 42'ye çıkardı ve bu sezon ilk kez liderliğe yükseldi.

Sahasında Altınordu'ya 2-0 yenilerek arka arkaya 2. mağlubiyetini yaşayan ve 41 puanda kalan Gençlerbirliği ise bu sezon uzun bir aradan sonra liderlik koltuğunun dışında kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hatayspor ise 19. haftada konuk olduğu Kardemir Karabükspor'u 2-0 geçerek art arda 5. galibiyetini aldı ve puanını 35'e çıkararak averajla 3. sıraya adını yazdırdı.

 

- Denizlispor ilk kez lider

 

Denizlispor, Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta sonunda ilk kez zirvede yer aldı.

Ligin ilk yarısında zirve takibini sürdüren yeşil-siyahlı takım, sergilediği istikrarlı performansla Gençlerbirliği'nin 16 haftalık hegemonyasına son verdi.

Son olarak 2009-2010 sezonunda Süper Lig heyecanı yaşayan Denizlispor, ligde son 4 maçını kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

 

- Gençlerbirliği kötü başladı

 

Ligde sezona iyi bir başlangıç yapan ve devreyi lider tamamlayan Gençlerbirliği, ikinci yarıya ise kötü başladı.

İkinci devrede çıktığı ilk 2 maçtan puansız ayrılan başkent temsilcisi, yaşadığı düşüşle dikkati çekti.

Kırmızı-siyahlı takım, üst üste uğradığı puan kayıplarının ardından uzun bir aradan sonra ikinci sıraya geriledi.

 

- Hatayspor doludizgin

 

Bu sezon ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Hatayspor, son haftalarda sergilediği etkili performansla adından söz ettiriyor.

Lige kötü başlayan ve ilk 5 haftada 3 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlı ekip, bu sürecin ardından önemli bir çıkış yakaladı.

İlhan Palut yönetimindeki Hatayspor, ligde oynadığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak dikkati çekti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i saf dışı bırakarak büyük bir sürprize imza atan Hatay temsilcisi, ligde son 14 maçta ise tek yenilgi yaşadı. Hatayspor, bunun yanı sıra son 5 maçta 13 kez fileleri havalandırırken, kalesinde ise 1 gol gördü.

 

- Osmanlıspor lige ısındı

 

Süper Lig'e geçen sezon veda eden Osmanlıspor, son haftalarda gösterdiği performansla yükselişe geçti.

Spor Toto 1. Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve ilk 6 müsabakada 4 mağlubiyet yaşayan başkent ekibi, son maçlarda ise çıkış yakaladı.

Ligde 11. haftayı 10. sırada tamamlayan Osmanlıspor, ardından çıktığı 8 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi.

Teknik direktörlüğünü Osman Özköylü'nün üstlendiği başkent ekibi, Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 6 mücadeleden de galip ayrılarak puan cetvelinde 4. sıraya kadar yükseldi.

 

- Play-off için büyük rekabet

 

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon play-off için 8 takımın mücadele vermesi bekleniyor.

Ligi 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayacak takımların Süper Lig'e yükselmek için mücadele edeceği play-off yarışı, büyük bir rekabete sahne oluyor.

Ligde ilk 19 hafta dikkate alındığında Hatayspor, Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep şu anda play-off potasında bulunuyor. Bu ekipleri play-off yolunda sırasıyla Altınordu, Boluspor, Adana Demirspor ve Balıkesirspor Baltok takip ediyor.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 12:50
  1. Karabük
  2. Gaziantep
  3. Bolu
  4. Balıkesir
  5. Adana
  6. Denizlispor
  7. Futbol
  8. Gençlerbirliği
  9. Hatayspor
  10. Spor Toto 1. Lig

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