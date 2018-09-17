1. Lig'de hakeme yumruk! Maç tatil edildi
TFF 1. Ligde oynanan Balıkesirspor-Ümraniyespor maçının devre arasında sahaya giren bir taraftar maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a yumruk attı. Soyunma odasına giden hakemler sahaya çıkmadı.17 Eylül 2018 Pazartesi 21:43
TFF 1. Ligde oynanan Balıkesirspor-Ümraniyespor maçının devre arasında sahaya giren bir taraftar maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a yumruk attı.
Balıkesirspor - Ümraniyespor maçında tribünden bir kişi, 0-0 biten ilk yarının sonunda sahaya inip hakeme yumruk attı. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan yaralandığı gerekçesiyle müsabakayı tatil etti.
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