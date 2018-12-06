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1. Lig'de flaş istifa! Yönetim ile anlaşamadı

1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktör İsmet Taşdemir görevinden istifa ettiğini açıkladı.

06 Aralık 2018 Perşembe 18:36
1. Lig'de flaş istifa! Yönetim ile anlaşamadı

Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in fikir uyuşmazlığı nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

1. Lig’de geride kalan 14 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 24 puanla 5. sırada bulunan Ümraniyespor’da Teknik Direktör İsmet Taşdemir görevinden istifa etti. Durumla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Sportif Direktörü Ergün Keleş, “Hocamız istifa etti. Bazı fikirleri uyuşmadığı için hoca kendisi istifa etti. Bizim yönetimimiz açısından bir şey yok. Bundan sonraki antrenörlük hayatında da başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

“Aklımızda isimler var. İlerleyen günlerde netleşecek”

Takımın başına gelecek yeni isim için de çalışma başlattıklarını açıklayan Keleş, “Aklımızda isimler var. İlerleyen günlerde netleşecek” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 18:36
  1. Ümraniyespor
  2. Ergün Keleş
  3. İsmet Taşdemir
  4. Ümraniyespor'da istifa

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