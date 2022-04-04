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Spor 1. Lig'de büyük skandal! Yok böyle bir maç...
Spor

1. Lig'de büyük skandal! Yok böyle bir maç...

TFF 1. Lig'in 30. haftasında lider Ankaragücü'nün ilk 2 sırayı kovalayan Eyüpspor'u konuk ettiği maçta hakem Yiğit Arslan, büyük bir hatadan döndü.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 11:56:00 -
1. Lig'de büyük skandal! Yok böyle bir maç...

TFF 1. Lig'in 30. haftasında lider Ankaragücü'nün ilk 2 sırayı kovalayan Eyüpspor'u konuk ettiği maçta hakem Yiğit Arslan, büyük bir hatadan döndü.

TFF 1. Lig'de Ankaragücü, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Üst sıraları yakından ilgilendiren maçın hakemi Yiğit Arslan'dı.

Konuk Eyüpspor karşılaşmaya hızlı başladı ve 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 27. dakikasında tarihi bir hatadan dönüldü.

AĞLAR DELİK OLUNCA...

Ankaragücü'nün Sinan Osmanoğlu ile bulduğu gol, ağların delik olması sebebiyle hakem tarafından önce iptal edildi.

Ankaragücü futbolcuları, hakem Yiğit Arslan'a yoğun itirazda bulundular.

Ensonhaber.com'un haberine göre; Yiğit Arslan, ilk anda itirazlara rağmen kararını değiştirmedi. Fakat itirazlar artınca yardımcıları ve 4. hakemle de konuştuktan sonra orta noktayı göstererek golü geçerli saydı.

YARDIMCI HAKEM NEDEN KONTROL ETMEDİ?

Kritik maçta kale ağının yırtık olması skandala neden olurken, kontrolü sağlamayan yardımcı hakem ise eleştirilerin odak noktası oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sonuçlanırken 90 dakika sonunda ise gülen taraf 3-2 ile Eyüpspor oldu. Eflatun-sarılılar lideri deplasmanda yenerek ilk 2 için umutlarını artırdı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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