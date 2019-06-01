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1. Lig'de 4 takım teknik direktör değiştirmedi

- Spor Toto 1. Lig'de 18 takımdan 14'ü teknik direktör değişikliği yaparken, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor ve Hatayspor geride kalan sezonu başladıkları teknik adamla bitirdi- Süper Lig'e çıkan 3 ekip de sezon içinde teknik adamlarını değiştirdi - Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, üst üste 7. sezonunu tamamladı

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:15
1. Lig'de 4 takım teknik direktör değiştirmedi


İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019'da 18 takımdan 14'ü teknik direktör değişikliği yaparken, Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Eskişehirspor'da Fuat Çapa ve Hatayspor'da İlhan Palut sezon boyunca takımlarının başında kaldı.

Gazişehir Gaziantep ile Hatayspor arasında oynanan play-off finaliyle tamamlanan 1. Lig'de 4 takım teknik adam konusunda istikrarını korudu, diğer 14 takımda birden fazla teknik adam değişikliğine gidildi.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, Balıkesirspor Baltok'ta Giray Bulak, Eskişehirspor'da Fuat Çapa ve Hatayspor'da İlhan Palut takımlarının başında kalırken, Süper Lig'e yükselen 3 ekip de sezon içinde teknik direktörlerini değiştirdi.


- Süper Lig vizesi alanlar


Abalı Denizlispor'u zafere taşıyan Yücel İldiz, teknik direktörlük kariyerinde 4. kez Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

Tecrübeli teknik adam 2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016'da Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşımıştı. İldiz, daha önce dörder kez takımlarını Süper Lig'e taşıyan Kadri Aytaç ve Yılmaz Vural'ın başarısına ortak oldu.

Çaykur Rizespor'un ardından Gençlerbirliği'ni de Süper Lig hedefine ulaştıran İbrahim Üzülmez ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor gibi Gazişehir Gaziantep'in başında da bu coşkuyu yaşayan Mehmet Altıparmak, çalıştırdıkları takımları üst üste Süper Lig'e çıkarmayı başardı. Daha önce Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural ve Metin Diyadin art arda iki sezon Süper Lig sevinci yaşamıştı.

Sezon bitmesinin ardından Gençlerbirliği ile yollarını ayıran İbrahim Üzülmez, bugün atacağı imzayla Kasımpaşa'da göreve başlayacak.


- İki takımda birden görev yapanlar


Ligde 6 isim sezon içinde iki takımda birden görev yaptı.

Sezona Birevim Elazığspor'da başlayan Orhan Kaynak daha sonra Boluspor'u çalıştırdı. Son olarak Altay'da görev yapan Sait Karafırtınalar da sezona Boluspor'da başlamıştı.

Osmanlıspor'u play-off'a taşıyan Osman Özköylü daha önce Abalı Denizlispor'u, Giresunspor'u ligde tutan Erkan Sözeri de daha önce Gençlerbirliği'ni çalıştırdı. Ümit Özat hem Giresunspor'da hem Adana Demirspor'da, Serhat Gülpınar hem Afjet Afyonspor'da hem Birevim Elazığspor'da görev aldı.


- İstikrarın adı Hüseyin Eroğlu


Altınordu'da 2012-2013'ten bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, üst üste 7. sezonunu tamamladı.

İzmir temsilcisini TFF 3. Lig'de 1. Lig'e kadar taşıyan Eroğlu, play-off'u son maçta kaçırdı.


- Görev yapanlar


Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonunda takımlarda görev yapan teknik adamlar şunlar:

Abalı Denizlispor: Osman Özköylü, Yücel İldiz

Adana Demirspor: Hakan Kutlu, Yılmaz Vural, Ümit Özat

Adanaspor: Cihat Arslan, Coşkun Demirbakan, Eyüp Arın

Afjet Afyonspor: Serhat Gülpınar, Serhat Güller, Yusuf Şimşek

Altay: Alper Avcı, Özden Töraydın, Sait Karafırtınalar

Altınordu: Hüseyin Eroğlu

Balıkesirspor Baltok: Giray Bulak

Birevim Elazığspor: Orhan Kaynak, Erhan Altın, Serhat Gülpınar, Sefer Yılmaz

Boluspor: Sait Karafırtınalar, Orhan Kaynak

Eskişehirspor: Fuat Çapa

Gazişehir Gaziantep: Yalçın Koşukavak, Mehmet Altıparmak

Gençlerbirliği: Erkan Sözeri, İbrahim Üzülmez

Giresunspor: Metin Diyadin, Hüseyin Kalpar, Ümit Özat, Kemal Kılıç, Erkan Sözeri

Hatayspor: İlhan Palut

İstanbulspor: Fatih Tekke, Fırat Gül

Kardemir Karabükspor: Fikret Yılmaz, Levent Açıkgöz, Taner Öcal, İlhan Özer

Osmanlıspor: Mustafa Reşit Akçay, Osman Özköylü

Ümraniyespor: İsmet Taşdemir, Ahmet Taşyürek


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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:15
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