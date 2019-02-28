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1. Lig'de 24. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta yarın oynanacak Adanaspor-Giresunspor maçıyla başlayacak.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:49
1. Lig'de 24. haftanın perdesi açılıyor

Ligde 24. haftanın ilk maçında yarın Adanaspor ile Giresunspor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Ligde 24. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

2 Mart Cumartesi:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor (Şanlıurfa GAP)

16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep (Osmanlı)

3 Mart Pazar:

13.30 Altınordu-Hatayspor (Bornova)

13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği (Zafer)

4 Mart Pazartesi:

19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok (İzmir Atatürk)

 

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:49
  1. Karabük
  2. Şanlıurfa
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Hatay
  6. Giresun
  7. Gaziantep
  8. Eskişehir
  9. Elazığ
  10. Denizli
  11. Bolu
  12. Balıkesir
  13. Afyon
  14. Adana
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