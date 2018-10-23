1. Lig ekibinden ücretsiz passolig kampanyası!

TY Elazığspor Kulübü tarafından şehit yakınları, gaziler, öğrenci, öğretmen ve annelere ücretsiz passolig kartı verileceği bildirildi.

1. Lig ekiplerinden TY Elazığspor Kulübünden yapılan açıklamada;" Kulübümüz şehit yakınları, gazilerimiz, öğrenci, öğretmen ve annelere Passolig Kartı kampanyası başlatmıştır. TY Elazığspor Logolu Passolig Kartı alan şehit yakınları, gazilerimiz, öğrenci, öğretmenlerimize ve annelere Spor Toto 1. Lig’in ilk yarısında takımımızın iç sahada oynayacağı maçlarda geçerli olacak ücretsiz kombine bilet yüklemesi yapılacaktır. Bordo-beyaz renklere gönül vermiş şehit yakınlarını, gazilerimizi, öğrencileri, öğretmenleri ve annelerimizi takımımıza destek olmaya davet ediyoruz” denildi.