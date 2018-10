1. Lig ekibinde istifa depremi!

1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'da yönetimin, kulübün içerisinde bulunduğu maddi sıkıntılardan dolayı istifa kararı aldığı bildirildi.

Kulüp yönetimi adına yapılan açıklamada, yeni yönetimin göreve geldiği günden itibaren kulübü içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarmak adına elinden gelen tüm çabayı gösterdiği belirtildi.

Bu çerçevede Elazığspor'un kamuoyunda ilk hafta sahaya bile çıkamayacağı konuşulurken, takımın formasının tescillenmesi, futbolcu ve kulüp lisanslarının çıkarılması gibi zorunlu işlemlerin kısa sürede gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Yaptıklarımızla kulüp ve camiamızda artı bir motivasyon sağlanmasına rağmen gelinen süreçte görülmüştür ki, yönetimimizin sağladığı ve diğer unsurların sağladığı kaynaklarla, geçmişten gelen ve her geçen gün faizlerle artan bu borç yükünden kurtulmak imkansız hale gelmiştir. İmkansızlıklara rağmen fedakarca kulübümüz için yönetim kuruluyla beraber mücadele eden teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları için yeni bir sayfa açılması adına yönetim olarak bugün itibarıyla görevi bırakma kararı almış bulunmaktayız. Bizler yeni borçlar oluşturmadan, kulübümüzün hakkını her daim koruyacak yönetimlerin yanında, göz bebeğimiz olan bu kulübe zarar verecek her oluşumun karşısında olacağımızı bildirir, tüm Elazığspor camiasından haklarını helal etmelerini dileriz."