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1. Lig ekibi şokta! Futbolcular hastanelik oldu

1. Lig'de mücadele eden İzmir'in köklü ekibi Altay'da futbolcular ve teknik heyet, hastanelik oldu.

07 Kasım 2018 Çarşamba 15:23
1. Lig ekibi şokta! Futbolcular hastanelik oldu

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da futbolcular ve teknik heyet zehirlenerek hastanelik oldu. Geçen Cumartesi günü deplasmanda oynanan Gazişehir Gaziantep maçının ardından kentteki bir restoranda yemek yiyen siyah-beyazlı kafile, pazar günü kusma ve ishal rahatsızlığı yaşadı.

Paixao, Mustafa, Tevfik, Hüsamettin gibi oyunculara hastanede serum tedavisi uygulanırken, Pedro, Aganovic, Furkan, Kappel gibi futbolcular aynı şikayetler nedeniyle ilaç tedavisine başladı.

Salatadan şüpheleniliyor

Doktorların yemekte tüketilen salatadan şüphelendiği öğrenildi. Takımdaki genel rahatsızlık nedeniyle dünkü antrenmanda sadece düz koşu yaptıklarını belirten teknik direktör Özden Töraydın, "Teknik heyet olarak biz de aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Bizimle birlikte aynı restoranda yemek yiyen bir basketbol takımı da zehirlenmiş" diye konuştu.

Öte yandan pazar günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altay'da sol arka adalesinde gerilme tespit edilen Ferhat'ın forma giyebileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 15:23
  1. Gaziantep
  2. Adana
  3. 1. lig
  4. Altay

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