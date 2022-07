1. Lig'de play-off heyacanı başlıyor. 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Lig maçları öncesi TFF Yönetim Kurulu, 1. Lig'de play-off sisteminin değiştiğini duyurdu. Peki 1. Lig de play off sistemi nasıl olacak? Hangi takımlar play off müsabakalara katılacak? Ligi 3. sırada bitiren takım doğrudan play off finale mi yükselecek? Play off final maçı nerede nasıl oylanır?