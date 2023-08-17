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Gündem 1 koyun değil 2 koyun değil sürüyü kaybetmiş
Gündem

1 koyun değil 2 koyun değil sürüyü kaybetmiş

Yeniakit Publisher
2023-08-17 17:31:00 -
1 koyun değil 2 koyun değil sürüyü kaybetmiş

Çiftçi Tahir Karabulut (52) 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yaklaşık 17 küçükbaş hayvanınının kaybolduğunu bildirdi.

 

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kayıp koyunları jandarma buldu.

Akçadağ İlçesi Gölpınarı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çiftçi Tahir Karabulut (52) 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yaklaşık 17 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine kayıp koyunları bulmak üzere çalışma başlatan jandarma ekipleri koyunları ağıla 7 kilo metre uzaklıkta buldu.

Jandarma tarafından bulunan yaklaşık 17 küçükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, çiftçi Tahir Karabulut jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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