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1 kilometrelik sıcak asfaltın maliyeti 240 bin TL olacak

Karabük İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı toplantısı İl Özel İdaresi meclis toplantı salonunda yapıldı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:19
1 kilometrelik sıcak asfaltın maliyeti 240 bin TL olacak

Karabük İl Genel Meclisi’nin Haziran ayı toplantısı İl Özel İdaresi meclis toplantı salonunda yapıldı.


Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, bu yıl sıcak asfaltı İl Özel idaresi olarak yapacaklarını belirterek, 1 kilometrelik sıcak asfaltın maliyetinin 240 bin TL olacağını söyledi.


KÖYDES paraları geçen ay geldiğini ifade eden Yıldırım, “Bunlarla ilgili tahsisat komisyonları mazot ve yedek parça ödenekleri ayırdıktan sonra, geri kalan ödenekleri her ilçedeki hizmet birliklerimiz yol, su programlarına, hangi hizmetlere program yapmışlarsa Ankara’ya gönderdiler. Bununla ilgili işlemler devam edecek” dedi.


“Bu sene İl Özel İdaremiz sıcak asfaltı kendisi yapacak” diyen Yıldırım, “Sıcak asfaltı Yüksek Planlama Kararlarına uygun olarakminimum 10 santimetre kalınlığında 6 metre genişliğinde olmak üzere sıcak asfaltın altına da10 santim kalın, 10 santim ince malzeme olmak üzere şartlar koydu. YPKuygun şekilde asfalt programları yapıldı ve idaremiz bu sene 1 kilometre sıcak asfaltın maliyetini 240 bin TL olarak belirledi. İlk önce bize yüksek gibigeldi bu rakamlar. Fakat çevre illerde yapmış olduğumuz araştırmaya göre, Çankırı İl Genel Meclis Başkanı ile görüştüm. Onlar 1 kilometre asfaltı 450 bin TL’ye özel sektöre yaptırıyorlar. Biz 240 bin TL’ye kendimiz yaptırıyoruz. Bu şekilde halkımıza daha ucuza daha çok hizmet yapmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:19
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