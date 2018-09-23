THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

1 kiloluk elmayı görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Kazdağları sınırlarındaki Çırpılar köyünde, elma üreticisi İlhami Özenç'e (60) ait bahçede yetişen 1 kilo 105 gramlık elmayı görenler, şaşkınlığını gizleyemedi.

23 Eylül 2018 Pazar 11:06
1 kiloluk elmayı görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin Kazdağları sınırlarındaki Çırpılar köyünde 15 yıldır elma üreticiliği yapan İlhami Özençin bahçesindeki hasadı sırasında topladığı elmalardan biri, büyüklüğüyle dikkat çekti.

Bahçeden köye getirerek bakkalın terazisinde tarttıkları elma, 1 kilo 105 gram aırlığında gelince üretici İlhami Özenç bile ürünün ağırlığı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Elma üreticisi arkadaşları 1 kiloluk elma olmayacağını iddia edince, Özenç evinde bulunan elmayı bu kez köy kahvesine getirdi. Dev elmayı gören arkadaşları büyüklüğü karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Bahçesinde hayvan gübresi dışında gübre kullanmadığını belirten elma üreticisi İlhami Özenç, "Bu elma 5 yaşında Starkrimson cinsi ağaçlardan elde ettiğim bir ürün. Çeşitli çiftliklerden aldığım organik hayvan gübrelerini elma bahçemde kullandım. Elmanın bu kadar büyük olmasını buna bağlıyorum" dedi.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:06
  1. Çanakkale
  2. Bayramiç
  3. elma yetiştiriciliği
  4. elma
  5. 1 kiloluk elma
  6. görenler şaşkına döndü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı!
    1. Meteoroloji'den 5 il için sağanak..
    2. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan af..
    3. Tokat'ta bu yolun anahtarı sadece 3..
    4. 'Yol, arazimden geçiyor' diyerek demir..
    5. Gürsel Tekin ne zaman cumaya başlayacak?
    6. Kumananda Yaylası'nda elektrik,..
    7. Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlerle..
    8. İlk olarak AKİT gündeme getirmişti!..
    9. Çin'e gıda ihracatında 3 senede yüzde..
    10. Ankara’da silahlı suç örgütüne..
    11. İstanbul Bağcılar'da uyuşturucu..
    12. Bakan Pekcan yeni dönemde ihracat..
    13. Bakan Ruhsar Pekcan, yeni dönemin..
    14. Bartın'da hastane inşaatının temel..
    15. Denizdeki çöpten 300 bin eve elektrik
    16. Başkan Erdoğan ABD'ye gitti
    17. Büyük destek geliyor! Annelere 70,..
    18. İnsanlık israf girdabında
    19. Fenerbahçe ve Beşiktaş 348. maçlarına..
    20. İşten çıkarılan pilota rekor tazminat
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Basına sızdı! İşte Trump'ın yeni hedefi
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"
    Mustafa Akıncı ve sözcüsünün maskesini düşüren yazı! "Türkiye işgalcidir! Toprak vermeliyiz"

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı