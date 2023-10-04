  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 1 itfaiye erimiz şehit oldu
Yerel

1 itfaiye erimiz şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-04 13:06:00 -
1 itfaiye erimiz şehit oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören ilçesinde çıkan yangında 1 itfaiye erinin şehit olduğunu, dumandan etkilenen 2 itfaiye erinin ise durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Keçiören ilçesi Osmangazi Mahallesi Bölük Caddesi'nde bir apartmanın bodrumunda eksi 2. katında saat 07.40’ta yangın çıktı. Yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun dumandan etkilenen itfaiye eri Fahrican Yavaş şehit oldu. Dumandan etkilenen 3 itfaiye erinin 2’sinin durumunun ağır, 1’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Irak'taki yangında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi!
Irak'taki yangında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi!

Gündem

Irak'taki yangında yaralanan 20 kişi Türkiye'ye getirildi!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alanda yangın
Yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alanda yangın

Yaşam

Yıldırımın isabet ettiği ağaçlık alanda yangın

Irak'ta düğün salonundaki yangın faciası! Tedavi için Türkiye'ye getirildiler
Irak'ta düğün salonundaki yangın faciası! Tedavi için Türkiye'ye getirildiler

Gündem

Irak'ta düğün salonundaki yangın faciası! Tedavi için Türkiye'ye getirildiler

Edirne'de ayçiçeği kurutma silolarında yangın
Edirne'de ayçiçeği kurutma silolarında yangın

Yerel

Edirne'de ayçiçeği kurutma silolarında yangın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23