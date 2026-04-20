  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1 işçi hayatını kaybetti, 2'si yaralı Fabrika yangınında kahreden haber

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara’da boya fabrikasında çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, kontrol altına alınan yangına ilişkin “Bir tanesi dumandan etkilenmiş, diğerinde hafif yanıklar var” dedi. Kayıp olarak aranan teknisyenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Alcı Organize Sanayi Bölgesi 2036. Cadde'de faaliyet gösteren bir boya fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fabrikanın üretim kısmında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Temelli, Polatlı, Sincan, Başkent OSB, Çayyolu, Çakırlar, Merkez, Sincan OSB ve Batıkent itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine ulaşan 6 itfaiye aracı ve 20 itfaiye personelinin yangını söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, fabrika yangınına ilişkin yaptığı açıklamada, 2 kişinin yaralandığını, 1 kişiye ulaşma çabasının devam ettiğini belirtmişti.

Vali Şahin "Şu anda soğutma aşamasına geçildi. Arkadaşların verdiği bilgiye göre, bölgedeki maddelerin korunması noktasında gerekli tedbirler alındı. Yangının tiner gibi ürünlerin depolandığı alana sirayet etmeden önlendiğini arkadaşlarımız bildirdiler. Arkadaşlarımız soğutmanın yanında içerideki arama ve diğer çalışmaları yapıyorlar. Fabrikada yaralanan 2 kişi hastaneye intikal ettirildi, teknisyen olarak çalışan 1 kardeşimiz için de itfaiye ekiplerimizle arama çalışmaları yürütülüyor. Yaralılar şu anda hastaneye gitti ama zannediyorum bir tanesi dumandan etkilenmiş, diğerinde hafif yanıklar var” demişti.

Kayıp olarak aranan teknisyenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23