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Gündem 1 haftadır gizemini koruyor! Özgür’ün ayak muamması dalga konusu oldu
Gündem

1 haftadır gizemini koruyor! Özgür’ün ayak muamması dalga konusu oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-21 16:03:00 - 2024-08-21 16:43:57
1 haftadır gizemini koruyor! Özgür’ün ayak muamması dalga konusu oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir haftadır gizemini koruyan ve sosyal medyada "vuruldu mu, kırıldı mı?" tartışmalarına neden olan ayağı, son olarak Özel cephesinin kime ait olduğu bilinmeyen bir röntgen filmiyle aklanmaya çalışılınca sosyal medyada dalga konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 1 haftadır gizemini koruyan, “vuruldu mu”, “kırıldı mı” tartışmasın konu olan, son olarak Özel cephesinin kime ait olduğu bilinmeyen bir röntgen filmiyle aklamaya aklanmaya çalışılan ayağı sosyal medyada dalga konusu oldu.

Sosyal medyada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ait olduğu iddia edilen röntgen kayıtları dolaşmaya başladı. Kullanıcılar, bu görüntülerle dalga geçerken, bir fotoğrafta peçeteye yazılmış şu mesaj dikkat çekti: "Özgür Özel'in ayağında sadece kırık vardır, başka bir şey yoktur. Ayağı elden teslim aldım. Doktor..." Diğer bir paylaşımda ise olay, karikatürlerle alay konusu yapıldı.

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