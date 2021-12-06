1 gece suda bekletip yerseniz...

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir. Kabızlığa yol açan en sık sebepler arasında yeterli sıvı alımının olmaması, lifli gıdalar açısından fakir diyet ve hareketsiz yaşam sayılabilir.

Kabızlığa neden olan yiyecekler nelerdir?

Kabızlığa yol açtığı bilinen bazı yiyecekleri tüketmekten kaçınmak ya da bu yiyecekleri mümkün olduğunca sınırlamak gerekmektedir. Bunlar, aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

Muz

Makarna

Pirinç lapası

Pilav

Fazla süt tüketimi

Fast food yiyecekler

Kabızlık nasıl geçer?

Günde mutlaka 2 ile 2.5 litre arasında su için. Gün içindeki su tüketimi sindirim sisteminin sağlıklı çalışması için çok önemli, 2 adet kuru kayısı ve 1 adet cevizi gece boyunca suda bekletin.

Ertesi sabah bu besinleri içinde beklettiğiniz su ile birlikte tüketin.Kabızlığa karşı çok etkili bir önlem almış olacaksınız.

Beslenme düzenine ve hareketli yaşam tarzına dikkat edilmiş olmasına rağmen hala kabızlık sorunu yaşanıyorsa, kabızlık tedavisi için doktora başvurmak gerekmektedir.