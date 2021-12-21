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Ekonomi 1 dolarlık hainler ters döndü! FETÖ’cü Emre Uslu’nun algısı başına çöktü
Ekonomi

1 dolarlık hainler ters döndü! FETÖ’cü Emre Uslu’nun algısı başına çöktü

Dolar üzerinden yürütülen spekülasyona sevinene FETÖ’cü Emre Uslu, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından önce ‘dolar alın’ çağrısı yaptı. Ancak hainin beklediğinin aksine Erdoğan’n konuşmasının ardından dolar 5 lira birden düştü.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 12:28:00 -
1 dolarlık hainler ters döndü! FETÖ’cü Emre Uslu’nun algısı başına çöktü

Döviz kuru sopasıyla Türkiye’ye arar vermeye kalkanlar içerideki ve dışarıdaki maşalarını da kullanmayı ihmal etmiyor.

Dolar kurunun yükselmesiyle sevinç naraları atan FETÖ’cü Emre Uslu son olarak dün akşam doların 18 TL’yi görmesiyle gaza gelmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması öncesi ‘dolar alın’ çağrısı yapmıştı.

Uslu, sosyal medya hesabından “RTE konuşmadan dolar alabilen alsın derim” yazdı.

Ancak hainlerin beklediği olmadı, Erdoğan’ın konuşmasının ardından dolar 5 lira birden düştü. En son 18 liranın üzerine kadar çıkan dolar 11,10 seviyesine kadar geriledi.

Vatan haini Emre Uslu’ya şok yaşatan döviz kuru, FETÖ’cü alçağın sözlerine inanları da terste bıraktı.

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Yorumlar

Murat gözükara

Hain çakal yurt dışında kimlerin kucağına oturup duruyon.... Asıl Türk halkı seni kucağına oturtup gooolll attı.... Her an ölüm korkusu yakalanma korkusu uyuyamıyorsun ki..... Bu gol sana ve hainlere yeter
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Rabia Zafer

BETER OLSUNLAR AHMAKLAR.
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