1 Dolar ne kadar? Dolar 6 TL’nin altına düştü mü? Dolarda son durum ne? Dolar kuru bugün ne kadar?

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçim kararının açıklanmasıyla birlikte dolar 6 TL’nin üzerine çıkmıştı. ABD ile yaşanan S-400 gerilimi, yine ABD’nin İran’a yönelik savaş tehdidi hiç şüphesiz piyasaları nasıl etkiledi. Dolarda son durum ne? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar 6 TL'nin altına düştü mü? 29 Mayıs dolar ve euro ne kadar? Dolar yükseliyor mu? 1 Dolar ne kadar?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada S-400 teslimatının Haziran ayına yetişmeme ihtimaline yönelik bir açıklama yapmıştı. Akar, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceğini ancak önümüzdeki aylarda teslimatın gerçekleştirileceğini söyledi. Dün ise Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımı sonrası TL sınırlı bir değerlenme gösterdi. Euro/TL de 6,75 civarında seyrediyor.

Uzmanlar, ticaret savaşları ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti. Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini belirterek, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti.