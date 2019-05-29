0553 313 94 23

1 Dolar ne kadar? Dolar 6 TL’nin altına düştü mü? Dolarda son durum ne? Dolar kuru bugün ne kadar?

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçim kararının açıklanmasıyla birlikte dolar 6 TL’nin üzerine çıkmıştı. ABD ile yaşanan S-400 gerilimi, yine ABD’nin İran’a yönelik savaş tehdidi hiç şüphesiz piyasaları nasıl etkiledi. Dolarda son durum ne? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar 6 TL'nin altına düştü mü? 29 Mayıs dolar ve euro ne kadar? Dolar yükseliyor mu? 1 Dolar ne kadar?

29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:44
1 Dolar ne kadar? Dolar 6 TL’nin altına düştü mü? Dolarda son durum ne? Dolar kuru bugün ne kadar?

Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçim kararının açıklanmasıyla birlikte dolar 6 TL’nin üzerine çıkmıştı. ABD ile yaşanan S-400 gerilimi, yine ABD’nin İran’a yönelik savaş tehdidi hiç şüphesiz piyasaları nasıl etkiledi. Dolarda son durum ne? Dolar kuru bugün ne kadar? Dolar 6 TL'nin altına düştü mü? 29 Mayıs dolar ve euro ne kadar? Dolar yükseliyor mu? 1 Dolar ne kadar?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı açıklamada S-400 teslimatının Haziran ayına yetişmeme ihtimaline yönelik bir açıklama yapmıştı. Akar, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslimatının Haziran ayına yetişmeyebileceğini ancak önümüzdeki aylarda teslimatın gerçekleştirileceğini söyledi. Dün ise Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık adımı sonrası TL sınırlı bir değerlenme gösterdi. Euro/TL de 6,75 civarında seyrediyor.

Uzmanlar, ticaret savaşları ve jeopolitik risklere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer aldığını belirterek, bugün Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve açıklanacak makro ekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti. Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini belirterek, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade etti. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:44
  1. İstanbul
  2. Dolarda son durum ne?
  3. Dolar kuru bugün ne kadar?
  4. Dolar 6 TL'nin altına düştü mü?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KURTARAN-19 Davet Tatbikatı başladı
    1. KURTARAN-19 Davet Tatbikatı başladı
    2. 1 Dolar ne kadar? Dolar 6 TL’nin..
    3. Ticaret Bakanlığı müsteşar yardımcısı..
    4. ABD ‘den AP seçimlerine tebrik
    5. Borsa İstanbul'a 1.2 milyarlık dev..
    6. Vali Arslantaş, ilçe ziyaretlerinde..
    7. Kara yollarında durum
    8. Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin..
    9. Aydın’da akrep sokmalarına dikkat
    10. Nazilli’de yaşayan Afyonlular iftarda..
    11. YOFDER’den Nazilli’de folklor şöleni
    12. Başkan Atay, mahalle toplantılarına..
    13. Beypazarı’nda dolu alarmı
    14. Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka..
    15. Soylu: Kaymasına müsaade edilmeyecek!
    16. ABD yönetiminden Avrupa Parlamentosu..
    17. Cihannüma Derneği Sahur Buluşması
    18. MGK’nın gündemi belli oldu! İşte..
    19. Altun'dan İstanbul'un fethi mesajı
    20. Fuat Oktay: Türkiye'ye karşı bir..
    21. Aydın'da baba oğul kavgası kanlı bitti
    22. Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı
    23. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    24. Kepçenin altında kalan sanayi işçisi..
    25. Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2..
    26. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    27. Balıkesir’de FETÖ operasyonu
    28. Prens Selman'ın 450 milyon dolara..
    29. TSK'nın Pençe Operasyonu'na CHP sessiz..
    30. Milli füze BORA Yunanistan'ı..
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    CHP sandıkları kendi merkezinde açmak istiyor
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Kahveci'yle Özal'ı kim öldürdü?
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    Çin'den "devam" mesajı! Türkiye'ye para akacak
    İğrenç olay kamerada!
    İğrenç olay kamerada!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!
    Yunan TV'sinde şok ifşaat: İmamoğlu'na "Bizden misin?" diye sordum, "Evet" dedi!

    Günün Karikatürü

    29 Mayıs 2019
    AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu
    AK Parti'nin seçim sloganı belli oldu
    İmamoğlu'ndan PKK desteğine cevap: Bana ne!
    İmamoğlu'ndan PKK desteğine cevap: Bana ne!