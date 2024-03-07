1 bebek babasız kaldı onun derdine bakın! Oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem TOK’tan şaşkına çeviren sözler

Türkiye, yazar Eylem Tok ve ünlülerin estetikçisi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur'un karıştığı kazayı konuşuyor...

Tarihler 1 Mart Cuma akşamını gösterdiğinde ünlü çiftin 17 yaşındaki çocukları Timur Cihantimur, 3 ATV aracıyla ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı, Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal ve İbrahim Gümüş'e çarptı.

Kazada Oğuz Murat Acı olay yerinde yaşamını yitirirken Tahsin Arslan, Süleyman Arslan, Hasan Topal, İbrahim Gümüş yaralandı.

Kazadan sonra sürücü Timur Cihantimur'un annesini arayıp yardım istediği, olay yerine gelen anne Eylem Tok’un ise oğlunu kendi aracına alarak kaçtığı tespit edildi.



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Direksiyon başına geçip can aldı: Annesi Mısır'a kaçırdı

Kazaya karışan lüks cip ise olay yerinde bırakıldı.

Polisin çalışması sonucu, anne yazar Eylem Tok’un, yaşı tutmadığı için ehliyeti olmayan oğlu Timur Cihantimur'u da alarak gece 02.00’de havalimanına gittiği, oradan Mısır’a kaçtıkları belirlendi.

Trafik kazası sonrası Mısır’a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “T.C. ile annesi E.T’nin 2 Mart 2024 tarihinde saat 03.50 sıralarında İstanbul Havalimanı’ndan Mısır ülkesine çıkış yaptıklarının tespit edilmesi üzerine aynı gün 2 Mart 2024 tarihinde T.C. hakkında ‘bir kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek’ suçundan, şüpheli E.T. hakkında ‘suçluyu kayırma’ suçundan yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titiz bir şekilde devam etmektedir.” denildi.

Kırmızı bülten çıkarıldı

Daha sonra ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, Mısır'a kaçan sürücü için kırmızı bülten çıkarıldığı ifade edildi.

Mısır'la irtibat halinde olduklarını belirten Tunç, "Sanığın Mısır'dan iadesini talep edeceğimiz süreç başladı. Annesiyle ilgili de süreç başladı." dedi.

Yaşananlarla ilgili ise yazar Eylem Tok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her gün 'Lütfen Türkiye'ye dönelim ve ben cezam ne ise onu çekeyim, ben bir aileyi dağıttım' diye ağlıyor. Hiçbir zaman burada kalmak, bu suçlamalardan kaçmak gibi bir düşüncesi olmadı onun. Ama annelik içgüdüsü, lütfen beni de anlayın. Ben olay yerinde insanların telefonlarını da toplamadım, bunlar doğru değil. Çok çok üzgünüm. Oradaki tüm çocuklar bizim de çocuklarımız, kazada ölen kardeşimizin ailesi bizim de ailemiz. Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Eylem Tok, son olarak ise bir açıklama daha yaptı.

Eylem Tok'a ulaşıldı

Star Ana Haber, Eylem Tok'a ulaştı.

Şaşkına çeviren cümleler kuran anne Eylem Tok, oğlunu kaçırmadığını öne sürdü.

Aynı şeyi bugün olsa yine yapacağını söyleyen Eylem Tok, oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu iddia etti.

"Kaçırmak falan yok, benim oğlum pırıl pırıl bir çocuk"

Eylem Tok, "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın." dedi.

Tok'a bu kez de, "Çıkma sebebiniz nedir Mısır’a?" diye soruldu.

Yazar Tok ise, "Asla ve asla çıkarken bir ölü olduğunu bilmiyordum, bilsem çıkar mıyım?" ifadelerini kullandı.

"Her an dönebilirim ama çocuğumun adil yargılanmasını istiyorum"

Eylem Tok son olarak, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye’ye oğlunuzla beraber?" sorusuna ise anlamsız bir yanıt verdi.

Bir bebeği babasız bırakan oğlunu Mısır'a kaçıran Tok, "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki ‘kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak." şeklinde konuştu.