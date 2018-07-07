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1 aylık anne ortadan kayboldu!

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde "çocukları doktora götürüyorum" diyerek evden ayrılan genç anne Gülsüm Balı ve 3 çocuğu ortadan kayboldu.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:35
1 aylık anne ortadan kayboldu!

Bursa Orhaneli ilçesine bağlı Sırıl Mahallesi'nde ikamet eden evli 3 çocuk annesi 27 yaşındaki Gülsüm Balı 40 gün önce sabah saatlerinde yaklaşık 1 ay önce dünyaya getirdiği kız bebeğinin Gülperi Balı’nın göbeğinde iltihaplanma olduğunu bu nedenle doktora götüreceğini söyleyerek evden ayrıldı. Diğer iki oğlu Yiğit ve Naim Balı’yı da yanına alan genç anne Orhaneli’den bindiği minibüsle Bursa’ya gelerek Nilüfer ilçesi Beşevler kavşağında indi.

En son minibüs sürücüsünün gördüğü genç kadından bir daha haber alınamadı. Gülsüm Balı gece ve ertesi gün eve dönmeyince yakınları jandarma karakoluna giderek ihbarda bulundu. Gülsüm Balı’nın bindiği minibüs sürücüsüne ulaşan ekipler genç kadının en son Nilüfer ilçesindeki bir hastanenin önünde indiğini tespit etti. Çok sayıda kamera kaydı incelense de

GÜLSUM BALI'NIN İZİNE RASTLANMADI

Jandarma tarafından yürütülen çalışma kapsamında bir süre önce eşine boşanma davası açan Gülsüm Balı’nın sabah evden çıkarken boşanma dilekçesini masanın üzerine bıraktığı iddia edildi. Balı'nın yakınları genç kadını görenlerin insanlık namına en yakın polis ya da jandarma karakoluna giderek haber vermelerini istedi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:35
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