1 ay sürecek bütçe maratonu başlıyor

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının komisyondaki müzakereleri bir ay sürecek. Bütçe görüşmelerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, yarın 14.30’da komisyonda yapacağı sunumla başlanacak.



Uzun geceler



Bütçe sunumunun ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için komisyon çalışmalarına bir hafta ara verilecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda, 27 Ekim Salı günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. 2021 yılı bütçe teklifinin görüşmeleri ise 24 Kasım Salı günü tamamlanacak. Böylece bütçenin komisyondaki müzakereleri sona erecek.



Son durak genel kurul



2021 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin maddeleri de 24 Kasım Salı günü ele alınacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kamu idarelerinin bütçelerini görüşmeye her gün saat 10.00’da başlayacak ve günlük programın bitimine kadar çalışacak. Komisyon, pazartesi günleri ise saat 11.00’de toplanacak. Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından bütçe, aralık ayında da TBMM Genel Kuruluna gelecek.