1 ay boyunca limonlu su içmenin saymakla bitmeyen faydaları!

Sağlığa birçok faydası bulunan limonlu suyu 1 ay boyunca aç karnına ılık şekilde içmenizin sağlığınıza olan etkileri nedir? İşte bu sorunun cevabı...

1 ay boyunca limonlu su içmenin mucizevi yararları

Taze limon suyu içerdiği antioksidan ve anti-kanser maddeleri nedeniyle, çeşitli hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılıyor. Her sabah bir bardak ılık suya yarım limonun suyunu sıkın ve tüketin. Bunu yaptığınızda neler mi olur? İşte limonlu suyun faydaları...

Cildi temizler

Tek başına su, cildin temiz kalması için toksinlerin atılmasını sağlar. Limon eklendiğinde ise içeriğindeki C vitamini ile cildi lekelerden uzak tutarak ve kırışıkları azaltmaya yardımcı olur.

Kilo vermenize destek sağlar

Limonlu su içmek metabolizmayı güçlendirmede ve hızlandırmada oldukça etkilidir. Ayrıca limonlu su açlığınızı bastırarak kilo vermenize de destek olur.

Solunum sorunlarına yardım eder

Astım ve enfeksiyon gibi solunum problemleri yaşıyorsanız limon suyunu tüketmek sizin için oldukça sağlıklıdır. Limon suyu anti bakteriyel özelliklere sahiptir ve göğüs enfeksiyonlarından kurtulmanızda, öksürüklerinizi kesmede etkilidir.

Bağışıklık sistemini arttırır

Limonlu su içmenin diğer bir faydası ise bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olmasıdır. Limondaki potasyum kan basıncını kontrol etmeye, beyin ve sinir fonksiyonları uyarmaya yardımcı olur ve içerisindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığına iyi gelir.

İltihabı ve tahrişi önler

Vücudunuzda iltihaplanmalar oluyor ve bu durum size acı veriyorsa kesinlikle limon suyu içmelisiniz. Limon suyu iltihabı yok eder ve tahriş olmuş bölgelerinizi yatıştırır.

Beyin ve sinir sisteminize iyi gelir

Limon suyu çok fazla potasyum içerdiğinden depresyon, kaygı ve unutkanlığı azaltma etkisi vardır. Çok stres altında olduğunuzda C vitamini tüketmek iyidir ve limonun içinde bol miktarda C vitamini vardır.

Enerjinizi artırır

Enerjik hissetmek için sadece kahve içiyorsanız bir de limonlu suyu deneyin. Limonlu su, hem kafeinin azaltmanıza hem de enerjik hissetmenize yardımcı olacaktır.