1 alana ikincisi yarı fiyatına

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), ‘Kış Kampanyası’ ile yolcularına dönüşte yüzde 59 indirim uygulamaya başladı. 31 Mart akşamına kadar sürecek olan kampanya ile BUDO’dan 1 tam bilet alan tüm yolcular, 2. biletini yarı fiyatına satın alabilecek. Yolcular, ikinci bileti, 34 lira yerine 17 liraya alabilecek. Kampanya, ‘Mudanya-Armutlu/Armutlu-Mudanya’ seferleri hariç tüm hatlarda, tüm seferlerde ve tüm günlerde geçerli olacak. Kampanyaya katılmak isteyen BUDO yolcuları, ‘BUDO’ boşluk ‘Ad Soyad’ boşluk ‘T.C. kimlik numarası’ yazıp 3172’ye mesaj yollayarak kampanyaya dahil olabiliyorlar.