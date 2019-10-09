0553 313 94 23

09.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

09 Ekim 2019 Çarşamba 07:13
09.10.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِۜ وَمَنْ يَتَّبِـعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَٓاءِ وَالْمُنْكَرِۜ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَداًۙ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكّ۪ي مَنْ يَشَٓاءُۜ وَاللّٰهُ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın.

  Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder.

  Allah’ın lutfu ve rahmeti sizinle olmasaydı içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı, fakat Allah   dilediğini arındırır;

 Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir."

 (Nur Suresi, âyet: 21)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

Abdullah bin Mes’ûd (r.a) der ki: Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

“Muhakkak ki şeytanın ve meleğin insanoğlunun kalbi üzerinde yönlendirici tesiri vardır.

 Şeytanın tesiri kötülüğe sevketmeye ve hakkı yalanlamaya, meleğin tesiri ise hayra doğru ve hakkı tasdik   etmeye yöneliktir.

 Meleğe âit hayra yönelik tesiri gönlünde hisseden kimse bunu Allah’tan bilsin ve Allah’a hamd etsin.

 Kendisini kötülük tarafına çekmeye çalışan bir tesir hisseden kimse de kovulmuş şeytanın şerrinden Cenâb-ı   Hakk’a sığınsın.”  

  (Tirmizi)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 07:13
  1. 09.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. şeytana uymak
  3. edepsizlik
  4. kötülük
  5. Nur 21

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD'den gizli toplantı!
    1. Türkiye'nin operasyonu öncesi ABD'den..
    2. Pentagon’dan yeni Suriye açıklaması
    3. Beş ilde şafak operasyonu!
    4. Türkiye'nin operasyonu Batı medyasını..
    5. Bu sabah düğmeye basıldı! Çok sayıda..
    6. 09.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    7. IMF Başkanı'na göre küresel ekonomi..
    8. 'Dünya, Türkiye'yi desteklemelidir!'
    9. Cenk Eren Erdoğan'a destek verdi linç..
    10. Van'da iki terörist etkisiz hale..
    11. AB üyesi 5 ülkeden Kuzey Kore'ye çağrı
    12. Ataşehir'de palet deposunda yangın
    13. Portekiz'de hükümet kurma görevi..
    14. Yemen'den 'Tarihi eserlerimizin ABD..
    15. Beyaz Saray'dan 'Trump'a azil' kararı
    16. Aydın'da kötü koku alarmı!
    17. Türkiye'nin rakibi Fransa'da büyük şok!
    18. Galatasaray'dan KAP açıklaması!
    19. Kızına işkence yapan baba gözaltına..
    20. ABD'den Çin'e karşı 'Doğu Türkistan'..
    21. Mısır, Güney Kıbrıs ve Yunanistan..
    22. ABD'den kukla Guaido'ya 98 milyon..
    23. “Toplantıyı eski Bakan Müftüoğlu düzenle
    24. Suriye Milli Ordusu'ndan TSK'ya destek!
    25. Suriye'deki 150 aşiretten 'operasyon'..
    26. İngiliz hükümetine uyarı: Anlaşmasız..
    27. Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
    28. İkinci Yargı Paketi'nde düzenleme..
    29. Dehşet kazanın görüntüleri ortaya..
    30. Irak Parlamentosundan il meclislerinin..
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Nihat Ergün YeniAkit’e istifa ettiğini açıkladı
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı
    PKK'nın ağlaması karşılık buldu! Teröristlere "bize katılın" çağrısı

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste