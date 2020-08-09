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İSLAM

09.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-08-09 05:56:00 -
09.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَٓاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْۚ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّٓا اَنْ يَأْت۪ينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍۜ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِۜ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۜ لَا تَدْر۪ي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْراً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Ey peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap   edin.

 Rabbiniz Allah’a saygısızlıktan sakının.

 Apaçık bir hayâsızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar.

 Bunlar Allah’ın koyduğu sınırlardır.

 Kim Allah’ın koyduğu sınırları aşarsa aslında kendisine yazık etmiş olur.

Bilemezsin ki; belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkarıverir"

(Talâk Suresi - 1)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

  

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Dünya kadınlarının hayırlısı Meryem'dir. Bu ümmetin kadınlarının hayırlısı da Hatice'dir."

(Buhârî, Menâkıb, 19)

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