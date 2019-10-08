08.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...08 Ekim 2019 Salı 07:15
VAHYİN DİLİNDEN
قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاق۪يكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۟
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Şöyle de: "Biliniz ki, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır.
Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz.
O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir."
(Cuma Suresi, âyet: 8) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
Üç şey kimde bulunursa, Allah onu himayesine alır ve Cennetine koyar.
Bunlar:
Zayıflara yumuşak davranmak,
Ana-babaya şefkatli olmak
ve emri altında çalışanlara iyilik etmektir.
(Tirmizi)
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