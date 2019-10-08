08.10.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاق۪يكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Şöyle de: "Biliniz ki, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır.

Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz.

O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir."

(Cuma Suresi, âyet: 8) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)









ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

Üç şey kimde bulunursa, Allah onu himayesine alır ve Cennetine koyar.

Bunlar:

Zayıflara yumuşak davranmak,

Ana-babaya şefkatli olmak

ve emri altında çalışanlara iyilik etmektir.

(Tirmizi)