0553 313 94 23

08.10.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

08 Ekim 2019 Salı 07:15
08.10.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

 قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذ۪ي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلَاق۪يكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۟

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

Şöyle de: "Biliniz ki, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır.

Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz.

O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir."

 (Cuma Suresi, âyet: 8)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  




ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

Üç şey kimde bulunursa, Allah onu himayesine alır ve Cennetine koyar.

Bunlar:

Zayıflara yumuşak davranmak,

Ana-babaya şefkatli olmak

ve emri altında çalışanlara iyilik etmektir.

(Tirmizi)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 07:15
  1. Cuma 8
  2. anne babaya iyilik
  3. zayıflara yumuşaklık
  4. emri altında çalışanlara
  5. ölümden kaçış

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan yeni açıklama: Bölgeden çıktılar
    1. Trump'tan yeni açıklama: Bölgeden..
    2. İşte Lucescu'nun yeni takımı!
    3. 08.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Trump'a bir tepki de o isimden geldi:..
    5. Doğum gününü kutlayan Putin kendisine..
    6. ABD'li senatörden Türkiye'ye küstah..
    7. Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş..
    8. Koç yumurtası nasıl pişirilir?
    9. Ve Mehmetçik operasyona başladı! Türk..
    10. Dana yürek kavurma nasıl yapılır?..
    11. Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş 'Güvenli..
    12. Trump'a bir tepki de o partiden! 'Bir..
    13. Ünlü futbolcuya maç sırasında arılar..
    14. ABD'nin Avrupa ülkesi ile yaptığı..
    15. Mardin'de korkunç kaza! Ölü ve..
    16. THY 700 kabin memuru alımı başvuru..
    17. Trump'tan yeni açıklama: Erdoğan'a..
    18. Yaprak ciğer nasıl yapılır? Yaprak..
    19. Türkiye ile İran arasında kritik görüşme
    20. Mürsafinin faydaları nelerdir?
    21. Altın otunun faydaları nelerdir? Altın..
    22. Organlarımıza benzeyen besinler..
    23. Buzluk kurabiye tarifi
    24. Operasyon öncesi ABD'den terör örgütü..
    25. Operasyon başladı mı? 'TSK Tel-Tavil'e..
    26. Uyku apnesi nedir? Uyku apnesine iyi..
    27. Ev temizliğinde pratik bilgiler!..
    28. Dudaklarımızın rengi hastalık..
    29. Bamya suyunun faydaları nelerdir?..
    30. Mehmetçik Irak'ın kuzeyini vurdu!
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!
    İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!
    Fırat'ın doğusuna operasyona CHP ve HDP'den skandal tepki
    Fırat'ın doğusuna operasyona CHP ve HDP'den skandal tepki
    Abdullah Ağar’dan Beyaz Saray’ın açıklamasına dikkat çeken yorum!
    Abdullah Ağar’dan Beyaz Saray’ın açıklamasına dikkat çeken yorum!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Yunan'a büyük şok! Rusya Türkiye'nin hakimiyetini kabul etti
    Yunan'a büyük şok! Rusya Türkiye'nin hakimiyetini kabul etti
    Başkan Erdoğan'dan ABD'nin "operasyonda yokuz" açıklamasına cevap
    Başkan Erdoğan'dan ABD'nin "operasyonda yokuz" açıklamasına cevap