08.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi
Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...
VAHYİN DİLİNDEN
اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِراً وَاِمَّا كَـفُوراً
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör."
(İnsân Suresi - 3) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
“Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan hiçbir konuda kula itaat edilmez.”
(Mecmauz-Zevaid, 5/226; 9/177)