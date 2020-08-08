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İSLAM

08.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz, günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-08-08 05:47:00 -
08.08.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِراً وَاِمَّا كَـفُوراً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla  

"Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik; artık o isterse şükreden olur, isterse nankör."

(İnsân Suresi - 3)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

  

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Allah’ın emir ve yasaklarına aykırı olan hiçbir konuda kula itaat edilmez.”

(Mecmauz-Zevaid, 5/226; 9/177)

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