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İSLAM 07.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

07.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-09-07 06:37:00 -
07.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذٖينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً اَثٖيماًۚ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez."

(Nisâ Suresi - 107)               (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:   

Emanete hıyanet edenler, bir yolunu bulup başkalarının hakkını yiyenler geçici dünya hayatında kendilerine bir menfaat sağlamış, refah ve rahatlık içinde yaşamış olabilirler.

Ancak bu hıyanetin ağır sorumluluğu onlarla birlikte âhirete taşınacağı ve kendilerinden hesap sorulacağı; hakkın, haine ceza, hak sahibine ecir olarak yerini bulacağı düşünüldüğünde, dünyada elde edilen geçici menfaat karşılığında ebedî hayatta kaybedilen nimetlerin büyüklüğü göz önüne alındığında, emanete hıyanet edenlerin –âyette ifade buyurulduğu üzere– başkalarından önce ve daha çok kendilerine zarar verdikleri ve ebedî saadetlerini ziyan ettikleri anlaşılacaktır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 139

 



ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

"Cennet ehli cennete girdiklerinde bir vazifeli şöyle seslenir:

'Şüphe yok ki, siz cennette ebedî yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Hastalanmayacak ve devamlı sıhhatli bulunacaksınız. Sonsuz nimetlere mazhar olacak ve hiçbir zaman hüzün ve keder görmeyeceksiniz.' "

(Müslim, Cennet 22)

GÜNÜN SÖZÜ:

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Yorumlar

Abdullah Murat

... ŞEYTANDA ALLAHTAN KORKAR ASLINDA; ALLAH KORKUSU YETMEZ. ALLAHIN KENDİSİNDEN SAKINDIRMASI ZORUNLUDUR. ALLAHTAN SAKINAN VE İTAAT EDENLER BUNLARDAN ALLAHIN SEÇTİKLERİ GÜVENİLİR LAKİN BİR RESUL KADAR OLAMAZ. MUHAMMEDÜL EMİNDİR O. DİĞERLERİ ŞAŞAR. ******“Hani şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti: 'Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur. ben de yanınızdayım!' Fakat iki ordu birbirini görecek hale gelip karşılaşınca gerisin geri dönüverdi ve: 'Ben, dedi, sizden uzağım, ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum, BEN ALLAHTAN KORKARIM.' Öyle ya, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.” (Enfal, 8/48).
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