0548 853 .. .. Bu numaranın tuzağına sakın düşmeyin

yeniakit.com.tr



Telefon dolandırıcıları her gün yeni bir yöntem deneyerek insanların binlerce lirasını cebe indiriyor. Son olarak dolandırıcılar, yolladıkları SMS ile insanları dolandırmaya kalkıştı.

0548 853 27 81 numaralı hat, vatandaşlara belli bir bakiyeleri olduğunu ve bunu harcayabileceklerini söylüyor.

Attığı başka bir mesajda ise, günlük ciddi miktarlarda para kazanma fırsatı olduğunu ve mesajı attıkları kişiyle birlikte çalışmak istediğini belirtiyor.

Şikayet yağdı

Vatandaşların markalar, kuruluşlar ve çeşitli sektörlerle ilgili şikayetlerini yazdıkları sikayetvar.com’da söz konusu telefon numarasıyla ilgili çok sayıda paylaşım olduğu görüldü.

Dolandırıcıların ulaştığı vatandaşlar, kendilerine gelen mesajları paylaşarak diğer kullanıcıları dolandırıcılara karşı uyarıyor.