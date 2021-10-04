04.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







لَتُبْلَوُنَّ فٖٓي اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذٖينَ اُو۫تُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذٖينَ اَشْرَكُٓوا اَذًى كَثٖيراًؕ وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz; şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz.

Eğer sabreder ve sakınırsanız bilin ki bu size gereken davranışlardandır."

(Âl-i İmrân Suresi - 186) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)





TEFSİRİ:

Bir önceki âyette her canlının öleceği bildirilmiş ve dünya hayatının aldatıcı zevk ve menfaatlerden başka bir şey olmadığı vurgulanarak müminler bu âyette verilecek haberlere psikolojik olarak hazırlanmıştır. Burada müminlerin, Allah’ın kendilerine lutfettiği mal ve can konusunda denenip sınanacakları, daha önce kendilerine kitap verilmiş olan yahudi ve hıristiyanlarla putperest müşrikler tarafından birçok eziyetlere ve sıkıntılara, özellikle sözlü saldırılara mâruz kalacakları haber verilmekte, müminlerden bu sıkıntılara kendilerini hazırlamaları, olayları sabır ve metanetle karşılamaları, Allah’ın rızâsına aykırı davranışlardan sakınmaları istenmektedir.

Ayrıca yüce Allah müminlerin, Ehl-i kitap veya müşriklerden gelecek tahriklere kapılmamalarını; onların suçlamalarına, sataşmalarına, alay etmelerine, kötü söz ve propagandalarına karşı sabırlı olmalarını; yanlış, adaletsiz, ahlâk dışı söz ve hareketlerden sakınmalarını, azimli, kararlı ve sabırlı olmalarını, sıkıntılara katlanmalarını, maddî ve mânevî olarak zarar veren her türlü kötü davranıştan sakınmalarını istemektedir. Müminler bu şekilde davrandıkları takdirde zafere ulaşacaklardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 732-733





ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"İnsanoğluna şu beş şeyden hesap sorulmadıkça, onun ayakları Kıyamet gününde Rabbinin huzurundan ayrılmayacaktır:



1) Ömrünü nerede tükettiğinden,



2) Gençliğini nerede yıprattığından,



3) Malını nerede kazanıp



4) Nereye harcadığından ve,



5) Öğrendiği ilimle nasıl amel ettiğinden."

(Tirmizi, Sıfâtü'l-Kıyâme 1)