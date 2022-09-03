03.09.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

اِنَّ الَّذٖينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاًۙ



خَالِدٖينَ فٖيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır."



"Orada ebedî kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler."



(Kehf Suresi - 107-108) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnanmayanlara verilecek cezaya karşılık inanıp iyi davrananlar, firdevs cennetlerine yerleştirilecek, orada ebedî kalacaklardır. Çünkü bunlar Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya gayret etmişler, amellerini O’nun emirleri doğrultusunda ve rızâsına uygun biçimde gerçekleştirmişlerdir.

Firdevs, “bahçelerin en iyisi, bahçenin orta veya en güzel yeri, üzüm bağı, ağaçları sık ve çeşitli olan veya etrafı çevrili olan bahçe” anlamlarına gelir. Firdevs ile ilgili olarak Resûlullah’tan şöyle bir hadis nakledilir: “Cennette yüz derece vardır. Her derece arası, gökle yer arası kadar geniştir. Allah onları kendi uğrunda cihad edenler için hazırlamıştır. Allah’tan istediğiniz zaman ondan firdevsi isteyiniz. O, cennetin ortası ve en yüksek yeridir. Cennetin nehirleri oradan fışkırır. Üstünde de yüce rahmânın arşı vardır (Beyhak^, IX, 159).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 584-585



(Cennet resmi temsilidir.)





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Yıldızlar, gökyüzünün güvenceleridir. Yıldızlar gitti mi, gökyüzüne vaad edilen (kıyamet) gelir…”



(Müslim, Fedâilü's-Sahâbe, 207)







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