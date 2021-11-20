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Gündem ‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma
Gündem

‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma

Dün yaptığı açıklamada gece 00.00'da bir şeyler olacağını söyleyerek hükümete yönelik yalan ve iftira atan İYİ Partili Durmuş Yılmaz, dedikleri olmayınca özür diledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 15:23:00 -
‘00.00’ yalancısı Durmuş Yılmaz’dan şaka gibi savunma

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada attığı iftiralar ve söylediği yalanlar sonrası geri vites yaptı.

Yılmaz, "Ben, sizleri bugün cuma dolayısıyla bu gece saat 00.00'dan sonra teyakkuza davet ediyorum, Resmi Gazete'yi takip etmenizi tavsiye ediyorum; bu gece bir şey olabilir, olduğu zaman da Türk Lirası'nın üzerine nasıl daha fazla bir sıkıntının geleceğini görürsünüz. 00.00'dan sonra Resmi Gazete'yi takip edin diyorum ve herkese iyi hafta sonları diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Yılmaz'ın iddiası gerçekleşmedi ve ekonomi yönetiminde bir görev değişikliği olmadı. Yalan ve iftirası elinde patlayan Yılmaz bugün yeni bir açıklama yaptı.

"Yalan söyledim iftira attım" demedi

'Yalan söyledim iftira attım" demeyen '00.00' yalancısı Durmuş Yılmaz, bugün yaptığı açıklamada özür diledi. Yılmaz, "Herhangi bir kulis bilgim ve duyumum yoktu. Sadece bugüne kadar Merkez Bankası yönetiminde yapılan değişikliklerin piyasaların kapalı olduğu hafta sonu gece saat 12.00'den sonra yapıldığı; hafta içinde sayın Hazine ve Maliye Bakanı'nın para politikası hakkındaki duruşuna, ifadelerine, sayın Erdoğan'ın grup toplantısında verdiği tepkiden hareketle Bakan'ın hafta sonu piyasaların kapalı olduğu bir zamanda görevden alınacağı öngörüsünde bulundum. Öngörüm gerçekleşmedi. Yanıldım. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.

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