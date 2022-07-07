0-6 aylık bebeklerde uyku düzeni | Çocuklarda uyku düzeni ile ilgili en çok yapılan 5 hata

0 – 3 yaş arası, zihinsel ve bedensel gelişim için en verimli dönemdir. Böylesine kritik bir süreci en iyi şekilde değerlendirmek ise eğitici oyunlar, sağlıklı beslenme ve kaliteli uykudan geçiyor. Uyku; hem yenidoğan bebekler hem de çocukların hayatında çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü yapılan araştırmalar, uyku esnasında büyüme hormonunun arttığını, sinir sisteminde yeni yolların oluştuğunu ve protein sentezinin hızlandığını gösteriyor. Ayrıca tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde de vücudu dinlendirip zihni rahatlatıyor. Böylece bebekler öğrenmeye ve gelişmeye daha istekli oluyor.

Fakat bebeklerde uyku düzeni oturmak her zaman kolay olmayabiliyor. Bazı bebekler uykusu olsa dahi uykuya direnebiliyor ya da yapılan çeşitli hatalar sebebiyle uykuya dalmakta güçlük çekebiliyor. Biz de buradan yola çıkarak hazırladığımız makalede; bebeklerde ve çocuklarda uyku düzeni ile ilgili en sık yapılan 5 hatayı sizler için sıraladık, keyifli okumalar!

Bebeklerde Ay Ay Uyku Düzeni

Uyku düzeni ile ilgili yapılan hatalara geçmeden önce, yaşlara göre uyku düzeni hakkında biraz bilgi verelim. Bebeklerin neredeyse %70’i, 3. ayını doldurduktan sonra düzenli uykuya geçmeye başlarken, bu rakam 9. aydan sonra %90’ı buluyor. 6. ayın sonunda ise çoğu bebekte yetişkin tipi uyku düzeni gelişmeye başlıyor. Fakat yine de yetişkinlerden farklı olarak gündüz uykusuna ihtiyaçları devam ediyor. Eğer 6. ay dolmasına rağmen hala uyku düzeni ile ilgili problemler yaşanıyorsa, bebeğin kendi kendine uyuma becerisi geliştirmediği akıllara gelebilir. Buna ek olarak memede uyumaya, uyurken sallanmaya alıştırılan veya gündüz uykusu kısa olan bebeklerde uyku problemlerine daha sık rastlanıyor. Bu sebeple anne babaların bebeğe kendi kendine uyumayı öğretmesi öneriliyor. Bebeğin uyuması için erken dönemlerde sallama gibi eylemlere alıştırılması ise kesinlikle tavsiye edilmiyor.

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Bebeklerde Uyku Düzeni ile İlgili Yapılan 5 Hata!

Bazen de ebeveynlerin istemeden yaptığı hatalar, uyku düzeni oluşturmayı zorlaştırabiliyor. İşte o hatalardan bazıları…

1. Uygun Ortam Sağlamamak

Nasıl ki biz yetişkinler uyumadan önce ışığı kapatıyor, kendimizi sesten izole etmek istiyorsak bebekler için de herhangi bir uyarıcının olmadığı uyku ortamı hazırlamak gerekiyor. Örneğin oda sıcaklığının bebek için uygun olup olmadığı kontrol edilebilir, gürültüden uzak ve loş bir ortam hazırlanabilir. Bununla birlikte sade bir oda tasarımının, bebeğin ilgisini çekmeyip uykuya geçişini kolaylaştıracağı, yatağının ve nevresim takımının pamuklu kumaşlardan üretilmiş olmasının ise terleme sebepli uyku bölünmelerinin önüne geçeceği unutulmamalıdır.

2. Uyku Rutini Oluşturmamak

Bebekler için uykuya geçişi kolaylaştırmanın en önemli adımı kesinlikle uyku rutini oluşturmaktan geçiyor. Uyku rutini; her gün aynı saatlerde, aynı sırayla uygulanan ve bebeği uykuya hazırlayan bir takım eylemlerdir. Örneğin; her akşam aynı saatte banyo yaptırmak, ardından doğal yağlar ile masaj yaparak bebeği rahatlatmak, besleyip altını temizlemek ve pijamalarını giydirmek gibi çoğu annenin uyguladığı bir rutin oluşturabilirsiniz. Bir müddet sonra bebek, banyodan sonra uyku vaktinin yaklaştığını ve uyuması gerektiğini öğrenecektir. Burada annelerin dikkat etmeleri gereken en önemli nokta sabırlı olmak ve rutine sadık kalmaktır. Böylece bir süre sonra bebeğin daha rahat uykuya geçtiği gözlemlenecektir.

3. Her Gün Farklı Saatlerde Uyutmak

Yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerin de tutarlı bir uyku programı olmalı ve bu programa riayet edilmelidir. Böylece bir süre sonra bebeklerin biyolojik saati oluşur ve belirlenen uyku saati geldiğinde bebeği uyutmak çok daha kolay hâle gelir. Fakat yenidoğan bebeklerin aynı saatlerde uyumasını beklemek anlamsız olur. Çünkü yenidoğanlar günlerinin neredeyse 18 saatini uyuyarak geçirir ve uyku sırasında beslenmek sık sık için uyanır. Aynı zamanda dünyaya adapte olma süreçleri, ilk günlerde görülen yoğun gaz sancıları vb. etkenler, bu çabanızın sonuçsuz kalmasına neden olur. Bu nedenle bebeklerin ilk ayından sonra uyku saati belirlemek daha verimli olacaktır.

4. Rahatlamasını Sağlamamak

Bebeğinizi uyutmaya çalışmadan önce fiziksel olarak rahatlamasını sağlamak da uykuya geçişi kolaylaştıracak önemli bir adımdır. Örneğin bebeğinizi uyutmaya çalışmadan en az yarım saat önce beslenme işlemini tamamlamalısınız. Beslenmenin hemen ardından gazını çıkartarak karın ağrısını hafifletebilirsiniz. Burnu tıkalıysa aspiratör kullanabilir, kakasını yapmadıysa karnını hafifçe ovarak kakasını yapmasına yardımcı olabilirsiniz. Bezini mutlaka kontrol etmeli, ıslak ise hemen değiştirmelisiniz. Zira hiçbir bebek altı ıslakken huzurlu olmaz.

Tüm bu adımları yaparken bebeğin uyku belirtilerini de gözden kaçırmamalısınız. Neredeyse her bebek uykusu geldiğinde bunu bir takım işaretlerle belli eder. Kimi gözünü kaşır, esner kimisi ise iyice huzursuzlanır. Bebeğinizi iyice tanıdıktan sonra siz de onun uyku belirtilerini fark edeceksinizdir. Eğer uykusu geldiği halde uyuyamazsa, stres hormonuna bağlı olarak iyice huzursuzlanıp hepten uykusu kaçabilir, aman dikkat!

5. Çocuğa Yeteri Kadar Zaman Ayırmamak

Bebekler doğduğu ilk günden beri anne ve babasından ilgi bekler. Çünkü daha önce hiç görmediği bu dünyada bildiği ve güvendiği tek şey sizsiniz! Anne ve babası ile vakit geçirmeyen çocukların, ailesinin kendisiyle ilgilenmesini istediği ve bunun için de uykuya direndiği biliniyor. Bu yüzden uykusuzluktan muzdarip olan ebeveynlerin, çocuğu ile yeteri kadar vakit geçirip geçirmediğini gözden geçirmesi gerekiyor.

0-6 aylık bebeklerde uyku düzeni

Bebeğin uyku düzeninin olmaması, aslında anne ve babanın da uyku düzeninin bozulması anlamına geliyor. cocukludunya.com'un haberine göre; Bu durum başta sorun olmasa da bir süre sonra ebeveynler için oldukça güç bir durum haline gelebiliyor. Öyle ki uykusuzluk, eşler arasında tartışmaya dahi neden olabiliyor. Öncelikle şunu belirtmeliyiz; bebeğiniz kaç aylık olursa olsun, siz istikrarlı davranırsanız uyku düzeni mutlaka oturacaktır. Düzenin hemen oturmasını istemek, çoğu zaman karşılıksız bir beklentidir. Çocuğunuza ve kendinize zaman tanıyın ve rutine mutlaka sadık kalın!

Yenidoğan Bebek Uyku Düzeni

İlk aylarda bebeklerin uyku düzeni çok olmasa da değişiklik gösterebilir. Bebeklerin uyku saatleri için ortalama saatler verilebilir. Gün içerisinde ortalama 16 saat uyuyan yenidoğan bir bebek bu uykunun tümünü tek bir seferde uyumaz, 3 ya da 4 periyod halinde uyuduğu gözlemlenebilir. Böylelikle her 3-4 saatte bir uyanabilir.

Yenidoğan bebeğin uykusunda düzenlilik çok fazla görülmez. Bazı günler çok uyurken bazı günler daha az uyuyabilir. Bu nedenden dolayı bebeğiniz bir gün az uyudu diye diğer günler de az uyumasından hemen endişelenmenize gerek yoktur ancak bebeğinizin uyku düzenini takip edebilirsiniz. Bir problem olduğunu düşünüyorsanız yardım almalısınız.

Yenidoğan Bebek Kaç Saat Uyur?

Yenidoğan bir bebek ortalama olarak gün içerisinde 16 saat uyumaktadır.

Yenidoğan Bebek Gece Kaç Saat Uyur?

Gündüzleri 7-9 saat arasında uyuyan yenidoğan bebek, geceleri yaklaşık olarak 8-9 saat arasında uyur. Genellikle geceleri acıktığı ve beslenmesi gerektiği için uyanır ve tabii ki sizi de uyandırır.

Yenidoğan Bebekleri Nerede Yatırmalı?

Henüz birkaç günlük olan bebeğinizin uyurken de size ihtiyacı vardır. Ona bakım veren annesi veya babası gibi kişiyi yanında hissetmesi, güvende hissetmesini sağlayacağı için uykuya dalmasını kolaylaştırabilir. Geceleri sizinle aynı odada hatta yatağınızla bitişik olan bir yatakta yatırabilirsiniz.

Yenidoğan Bebekler Nasıl Uyutmalı?

Güvende hissetmesi için size ihtiyacı var. Kucağınızda sizin sıcaklığınızı hissederek uyutabilirsiniz. Geceleri az ışığın ve sessizliğin olması durumu kolaylaştıracak birkaç yöntemden biridir. Kısık sesle ninni söyleyebilirsiniz. Her gün o uyurken aynı ninniyi söylüyor olmanız, onun için uyku vaktinin geldiğinin bir işareti dahi olabilir.

1 Aylık Bebek Uyku Düzeni

Günler ilerlemeye devam ettikçe bebeğin uykusunda küçük değişiklikler olabilir. Gündüzleri uyku saati çok az da olsa azaldığı için 7 saatlik uykuyu 2-3 periyodluk dilimde gerçekleştirebilir. Geceleri de aynı şekilde 2-3 saat uyuyup sonrasında uyanabilir.

Bebeğinizin ilk aylarda bakım ihtiyaçlarını bir yetişkinin karşılaması gerekir. Uyku için de yardıma ihtiyacı vardır. Açsa beslendikten veya altı kirlenmişse temizlendikten sonra tekrar uykuya dalabilir. O uykuya dalarken annesi veya babası gibi onunla bağ kuran kişilerinin kucağında uyuyabilir. Kucağınızda uyurken ona küçük dokunuşlarla veya güzel cümlelerle şefkat verebilirsiniz. Ninniler söyleyerek sakinleşmesine ve uyumasına yardımcı olabilirsiniz. Sonrasında sizinle aynı odadaki yatağına yatırabilirsiniz.

1 Aylık Bebek Kaç Saat Uyur?

1 aylık olan bebek günde yaklaşık olarak 14 ile 17 saat arasında uykuya ihtiyaç duyar. Bazı bebeklerin bu aydaki uykusu yeni doğduğu zamanki uyku süresinden yarım saat az olabilir.

1 Aylık Bebek Gece Kaç Saat Uyur?

Bebeğin gece uykuları 8-9 saat civarlarındayken gündüzleri ise yaklaşık 7 saat kadardır. İlk ayında olan bebeğin bu dönemde gece uykularının süresi gündüz uykularından daha uzun olabilir.

2 Aylık Bebek Uyku Düzeni

2 aylık olan bebeğin uyku düzeninde az da olsa değişiklikler olmasına rağmen önceki aylardan çok bir farkı yoktur. Gündüz uyuduğundan daha uzun periyodlarda uyuyabilir. Geceleri ise uyandığı zamanların sayısında düşüş olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Bu ayda da bazı günler daha çok uyurken bazı günler daha az uyuyabilir. Dalgalanmaları fark edebilirsiniz.

Bebeğinizin uyku düzenini kendisinin ayarlamasına güvenmelisiniz. Bu süreçte siz ona yardımcı olabilirsiniz. Uykusunun geldiğini hareketlerinden veya uyanık kaldığı saatlerden anlarsanız uyumasına yardım edebilirsiniz.

2 Aylık Bebek Kaç Saat Uyur?

2 aylık olan bebeğiniz gün içerisinde hala 14-17 saat arasında uykuya ihtiyaç duyabilir.

2 Aylık Bebek Gece Kaç Saat Uyur?

2 aylık olan bebekler 3-4 saat zaman dilimini kesintisiz uykuyla geçirebilir. Gece uyuduğu uyku süresi gündüzden daha uzun olabilir. 8-10 saat gece uykusuna vakit ayırabilir.

2 Aylık Bebekler Nerede Yatırılmalı?

Bebeğinizin kendisini emniyette hissetmesini sağlamanız için sizinle aynı odayı paylaşmasına imkan vermeye devam edebilirsiniz. Yatağınızla birleşik bir yatak veya size yakın bir yatak geceleri işinizi kolaylaştıracaktır.

2 Aylık Bebekler Nasıl Uyutulmalı?

Düşük şiddetteki sesinizle ninniler söyleyerek, çok fazla sallamadan ve hareket ettirmeden uyutabilirsiniz. Bu ayda da bebeğiniz uyurken sizin ona temas etmenize büyük ihtimalle ihtiyaç duyacaktır. Ona şefkat vermeye ve emniyette olduğunu hissettirmeye devam edebilirsiniz.

2 Aylık Bebek Uyku Eğitimi

Uyku, bebeklerin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle bebeğin uykularına önem vermek gerekir. 2 aylık bir bebek için bebeğin düzenli gündüz ve gece uykularının olması amaçlanır. Düzenli olup olmadığını kontrol etmek için bir deftere not alabilirsiniz. Geceleri acıktığı için uyandığında beslemek ve ağlamasının bitmesi için sarılarak yanında olmak, uyku düzenini sağlarken size yardımcı olabilir. Hafif bir ışıkta ve onu çok hareket ettirmeden besledikten sonra nazikçe yerine bırakabilirsiniz. Böylelikle uykusu çok kaçmadan tekrar uykuya dalabilir.

3 Aylık Bebek Uyku Düzeni

3 aylık olan bebeğin uyku düzeninde küçük değişiklikler olmaya devam etmektedir. Bunun nedeninin beslenme düzeninde yaşadığı değişiklikler olduğu bilinmektedir çünkü bu ayda bebek gündüz beslenmesini arttırmıştır. Gündüz beslenmesi artmış olduğu için geceleri beslenmeye çok fazla ihtiyaç duymayabilir. Bu nedenle geceleri daha az uyanabilir veya hiç uyanmayabilir.

3 aylık bebeği olan birçok anne ve babanın aklına bebeğimi nerede yatırmalıyım ve nasıl uyutmalıyım soruları gelmektedir. Bu ayda da bebeğinizi sizinle aynı odada yatırabilirsiniz. Sizin yatağınızla birleşik olarak kullanılan yatakları veya sizin yakınınızdaki bir yatağı bebeğiniz için kullanabilirsiniz. Böylelikle geceleri uyandığında onu kolayca besleyebilir ve tekrardan uyutabilirsiniz. Sizin sesinizin ve kokunuzun onun sakinleşmesine ve uyumasına yardımcı olacağını unutmamakta fayda vardır.

3 Aylık Bebek Kaç Saat Uyur?

3 aylık olan bir bebeğin 24 saat içinde ortalama olarak 15 saat uykuya ihtiyacı vardır. Bunun 4-5 saatini gün içerisinde uyuyarak geçirir. 2-3 kere gün içerisinde uykuya dalabilir.

3 Aylık Bebek Gece Kaç Saat Uyur?

Bu dönemde bebek 9-10 saat gece uykusuna ihtiyaç duyabilir. Bazı bebekler hiç uyanmadan gece uyurken, bazı bebekler geceleri önceki aylardan daha az uyanır.

3 Aylık Bebek Uyku Eğitimi

Bebekler geceleri birçok nedenden dolayı uyanabilir. Açlık, ağrı ve hastalık gibi birçok sebep uyanmasını sağlayabilir. Bebeğinizin sağlık sorunu olmadığını biliyorsanız o zaman acıktığı için uyanmış olma ihtimali yüksektir. Bu dönemde bebeğin gece uykuya dalmasını kolaylaştırmak için geceleri az ışıkta ve çok hareket ettirmeden sakince beslemek uykuya dalmasını kolaylaştırabilir. Sessiz bir şekilde besleyerek uykusunun çok açılmasını engelleyebilirsiniz.

4 Aylık Bebek Uyku Düzeni

4 aylık olan bebeğin uyku düzenine bakıldığında gece uykusunun önceki aylardan daha kesintisiz olduğu dikkat çekmektedir. Gün içerisinde yaklaşık olarak 2 periyodluk uykuya ihtiyacı olabilir.

Bu dönemde de bebeğinizin sizinle aynı odayı paylaşması faydalı olabilir çünkü o uyandığında sizin ona ulaşmanız daha kolay olur. Yakınınızda olduğu için size ihtiyaç duyduğunda hemen yanına gideceğinizi bildiği için daha huzurlu hissedebilir. Uyurken temasta bulunmak ve ninniler mırıldanmak uykuya geçişini kolaylaştırabilir.

4 Aylık Bebek Kaç Saat Uyur?

Bu dönemde bebeğinizin ortalama olarak 12 ile 16 saat arasında uykuya ihtiyacı vardır. Bunun 6-8 saatini gün içerisindeki uykuda geçirir.

4 Aylık Bebek Gece Kaç Saat Uyur?

Bir günde ihtiyaç duyduğu 12-16 saatlik uykunun 6-8 saatini gece uykusunda geçirebilir. Bu dönemde birçok bebeğin gece uykularının uzunluğunun gündüz uykusundan daha fazla olduğu bilinmektedir çünkü 4. ve 5. ayda gece beslenmeleri sona erebilir.

4 Aylık Bebek Uyku Eğitimi

4. ve 5. ayda gece beslenmesini bazı bebekler kesebilir. Bu nedenden dolayı kesintisiz bir gece uykusu çekebilir ya da önceki aylara kıyasla daha az uyanır. Bazı gecelerde sağlık sorunu nedeniyle bebeğiniz uyanabilir. Bunun için sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını karşılamanız gerekmektedir. Bebekler, bakım verenlerinin ruh hallerinden anlar. Bu nedenle öncelikle sizin sakin olmanız gerekir. Bu şekilde bebeğinizin sizin sakinliğinize uyum sağladığını gözlemleyebilirsiniz. Işıkları minimum düzeyde tutmak, uyuyacağı zaman oynamamak, çok sesli konuşmamak ve hareket ettirmemek işe yarayabilir.

5 Aylık Bebek Uyku Düzeni

5 aylık olan bir bebek 24 saatte ortalama olarak 12-16 saat uykuya ihtiyaç duyar. Gece ve gündüz uykuları ayrı ayrı değerlendirilebilir ve gece uykularının daha kesintisiz olduğu görülebilir. Gündüzleri biri sabah biri öğlen şeklinde 2 periyod halinde uyuyabilir.

Bu ayda da bebeğinizin kendi ihtiyaçlarını bildiğine güvenmeniz gerekmektedir. Bazı bebekler bu ayda geceleri beslenmek istemezken bazıları isteyebilir. Gece beslenmek için sizin bebeğinizi uyandırmanıza gerek yoktur. O acıkınca uyanacak ve sizi de uyandıracaktır. Bebeğinizin güvende olduğunu hissetmesi için hala size ihtiyacı olabilir. 5 aylık olan bebeğinizi sizinle aynı odada yatırmaya devam edebilirsiniz. O uyurken dokunuşlarınızı ve şefkatinizi ona vermeye devam etmek uykuya geçişini kolaylaştıran yöntemlerden biri olabilir.

5 Aylık Bebek Kaç Saat Uyur?

Bu dönemde bebeğin bir günde 12-16 saat uykuya ihtiyacı vardır.

5 Aylık Bebek Gece Kaç Saat Uyur?

Bu ayda da bebeğin gece uykusunun gündüz uykusundan fazla olma ihtimali yüksektir. Geceleri bazı bebekler hiç uyanmazken bazıları 1 kere uyanabilir. Bu ayda gece beslenmesi ihtiyacı hissetmeyebilir fakat bazı bebekler az da olsa beslenmek isteyebilir. Ortalama gece uykusu 10 saattir.

5 Aylık Bebek Uyku Eğitimi

Bebeğinizi önceki aylarda olduğu gibi bu ayda da sizinle aynı odada yatırmanız, güvenli bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Size ihtiyacı olduğunda orada ve yanında olduğunuzu bilmek, kendisini güvenli hissetmesini sağlayabilir. Bu nedenden dolayı bebeğinizi ayrı bir odada uyuması için bırakmak sağlıklı bir davranış olmayabilir.

Geceleri uyanmasının birçok nedeni olabilir. Bir sağlık sorunu olduğu için veya beslenmek için uyanabilir. Herhangi bir sağlık sorunu yoksa sizin sakin bir şekilde onu beslemeniz uykuya dalmasını kolaylaştırabilir. Geceleri onu özlemiş ve oyun oynamak istiyor olabilirsiniz ancak uykusunun açılmasını engellemek için çok hareket ettirmemekte fayda vardır. Önceki aylarda o uyurken söylediğiniz ninnileri bu ayda da söylerseniz uyku vaktinin geldiğini anlaması daha da kolaylaşabilir. Kendinize yakın bir şekilde uyutmaya devam edebilirsiniz.

6 Aylık Bebek Uyku Düzeni

Bebeğiniz artık 6 aylık oldu ve gece uykusu gündüz uykusundan daha uzun olmaya devam ediyor. Gündüz uykuları 2 periyod halinde olabilir.

Bu ayda bebeğiniz büyük olasılıkla odasına ve o uyuyacağı zaman söylenen ninniye daha aşikâr hale gelir. Bu nedenden dolayı aynı odayı paylaşmaya devam edebilirsiniz. Bu ayda dönmeye başlayabileceği için yattığı yatağın önceki aylarda olduğu gibi güvenli olmasına dikkat etmelisiniz.

Geceleri uyanan bebekler için bakım veren kişiler kucağına alıp ağlıyorsa onu sakinleştirebilir. Dikkatini dağıtmayacağı bir ortamda bunlar yapılırsa uykuya dalması kolaylaşabilir.

6 Aylık Bebek Kaç Saat Uyur?

6 aylık olan bir bebek günde ortalama 14.5 saat uykuya ihtiyaç duyar. Gün içerisinde 1-2 periyodla ortalama 3.5 saat uyku uyuyabilir.

6 Aylık Bebek Gece Kaç Saat Uyur?

Gece uykuları 9 ile 11 saat arasında olabilir. Bazı bebekler geceleri hiç uyanmazken bazıları çok az sayıda uyanabilir.

6 Aylık Bebek Uyku Eğitimi

Bebeğiniz gün içerisinde beslenme ihtiyacının pek çoğunu karşıladığı için geceleri beslenmeye çok ihtiyaç duymayabilir ancak yine de bazı bebekler geceleri beslenmek isteyebilir. Beslenmek isteyen bebeklere anne sütünü vermek gerekmektedir. Uyuyana kadar kolunuzda çok fazla sallamadan, ışıkları açmadan, çok fazla hareket ettirmeden ve oyun oynamadan uyumasını bekleyebilirsiniz. Bebeğiniz bu ayda da uyurken yüksek ihtimalle sizin yakınlığınıza ihtiyaç duyacaktır. Bu nedenle bu ayda da aynı odayı uyurken paylaşabilirsiniz.

Bebeklerde Uyku Bozukluğu Nedenleri Nedir ve Uyku Bozukluğu Nasıl Giderilir?

Bebeklerin ilk 6 ayında ortalama uyku saatleri benzer olsa da her bebeğinki birbirinden farklıdır. Bebeğinizin uyku saatini bir deftere not alarak ortalama saatlerle karşılaştırabilirsiniz.

Bebeklerin uykusunu sağlıklı bir şekilde geçirebilmesi için bakım ihtiyaçlarının karşılanmış olması gerekmektedir. Açsa karnının doyurulması, toksa biraz zaman geçmesini sağlayabilirsiniz. Gazı varsa gazı çıkarılmalıdır. Altı kirlenmişse değiştirilmesi gerekmektedir.

Bebeğinizin uyku bozukluğu yaşadığından şüpheleniyorsanız öncelikli olarak bir çocuk doktoruna danışmalısınız çünkü bir sağlık sorunu yaşıyor olabilir. Reflü gibi mide sorunları, kulak burun boğaz problemleri veya idrar yolu enfeksiyonları yaşıyor olabilir. Yaşadığı bu sağlık sorununun giderilmesi uykularının da düzene girmesine yardımcı olabilir.

Bebeklerin 5.-6. ayda diş çıkarmaya başladığı bilindiği için bu aylarda uyku problemi yaşayabilirler.

Bebeğinizin uyku sorunları yaşıyor olmasının bir diğer nedeni de psikolojik problemler olabilir. Eğer anne veya baba gibi bebeğe bakım veren kişi kendisini depresif ve huzursuz hissediyorsa bebek bunu hissedecektir. Bu nedenden dolayı uyku problemleri yaşayabilir. Uykuya dalmada güçlük, uzun süre uyuyamama veya uyku süresinin az olması gibi problemler ortaya çıkabilir. Sağlık sorunlarının olmadığından bir çocuk doktoruna gidip emin olduktan sonra bir uzman psikolog veya çocuk psikiyatristinden yaşanılan sorun için yardım alabilirsiniz. Uzmanlar sizi en doğru tedavi için yönlendirecektir.

Bebeklerin uykuya geçişini kolaylaştırmak için bu aylarda yastık kullanılmamalıdır. Gece ve gündüz arasındaki farkı ayırt etmesini sağlamak için gündüzleri güneş ışığından yararlanabilirsiniz. Gün içerisinde oyunlar oynayarak günlük enerjisini atmasını sağlayabilirsiniz.

Bebeklerde Uykudan Çığlık Atarak Uyanırsa Ne Yapmalı?

Bebeğinizin iletişim kurma araçlarından bir tanesi de ağlamaktır. Her bebeğin ağlama şiddeti birbirinden farklıdır. Kendi bebeğinizin ağladığı zamanlardaki çıkan sesini en iyi siz bilirsiniz. Bu konuda kendinize güvenebilirsiniz. Normal şiddetinden daha yüksek bir sesle uykudan çığlık atarak uyanan bir bebek size bazı şeylerden şikayetçi olduğunu göstermeye çalışıyor olabilir. Bir sağlık probleminden dolayı çığlık atıyor olabilir. Bu nedenle sağlığının iyi olduğundan öncelikli olarak emin olmalısınız. Eğer sağlığının iyi olduğundan eminseniz beslenme veya altını değiştirme gibi bir ihtiyacı varsa onu karşılamalısınız. Tüm bunları sağladıktan sonra sizin sakinliğinizle bebeğiniz rahatlayabilir ve uykuya dalabilir.

Bebeklerde Uyku Kaçıncı Ayda Düzene Girer?

Bebekler ilk doğduğu zamanlarda gece ile gündüz arasındaki farkı bilemezler. Bu nedenden dolayı gece uykuları ile gündüz uykuları arasında bir fark olmadığını fark edebilirsiniz. 1. ve 2. ay civarlarında bu farkı yavaş yavaş ayırt etmeye başlarlar. Bu nedenden dolayı gece uykuları gündüz uykularından daha uzun olmaya ve uykuları düzene girmeye başlayabilir.

Bebeklerde Tek Uyku Dönemine Geçiş

Bebeklerde kesintisiz uykuya geçme 15 ile 18 ay civarlarındayken başlayabilir. Bu süreç bazı bebekler için erkenken bazıları için daha geç olabilir.

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