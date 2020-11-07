Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi: "Türkiye ve Zambiya benzer değerleri paylaşıyor"

ABUJA (AA) - Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi, Zambiya ve Türkiye'nin, kışkırtıldıklarında bile barış ve güvenliği teşvik ettikleri için benzer değerlere sahip olduğunu söyledi.



Chilengi, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye ve Zambiya'nın dünyanın kalkınması ve ekonomik kurtuluşu için temel bir faktör olarak uluslararası barış ve güvenliği desteklediğini belirten Chilengi, bu nedenle iki ülkenin de çeşitli alanlarda birlikte çalışmasına ve ekonomik kalkınmayı artırmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Türkiye'nin ekonomik yapısının çok önemli ve çeşitlendirilmiş olduğunun altını çizen Chilengi, "Bunun için çeşitlendirilmiş bir ekonomiyle etkileşime girmesi için Zambiya'nın kazan-kazan durumu ilkeleri doğrultusunda varlığını Türkiye geneline yayması gerekiyor." dedi.



Chilengi, Zambiya'nın Gaziantep'e yeni fahri konsolos atadığını ve yakında da Türkiye'nin farklı şehirlerinde fahri konsolosluklar açacağını aktardı. Büyükelçi Chilengi, yeni bir fahri konsolosluk açmanın ekonomik büyüme ve iş birliği için bir strateji olduğunu söyledi.



Zambiya'nın Türkiye ile çalışmaya yönelik tercihine ilişkin de bilgi veren Chilengi şunları söyledi:



"Afrika bir çöplük değil. Zambiya ve Afrika'da katma değerlere ihtiyacımız var. Koşullulukla gelen yardımlardansa Türkiye gibi eşit ortaklar olarak ticaret yapmak daha iyi. Önemli olan, her iki ortağın da birbirlerinin gelişimiyle ilgilendiği bir kazan-kazan durumu, ticaret ve yatırım.''

Türkiye'nin dünyadaki stratejik öneminden de bahseden Chilengi, "Türkiye olmadan küresel ekonomik işlemlerin gerçekleşemeyeceği iyi biliniyor çünkü Türkiye önemli bir aktör." diye konuştu.

Chilengi, Türkiye'nin ekonomi, siyaset, kültür ve diplomasi gibi pek çok alanda önemli bir noktada olduğunun ve tüm ülkelerin Türkiye ile ilişki kurmasının zorunlu olduğunun altını çizdi.



- Kovid-19'a rağmen Türkiye ile ilişkiler normal



Büyükelçi Chilengi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye ve Zambiya'yı yeni fırsatlar yaratmaya ve yenilik yapmaya teşvik ettiğini dile getirdi.



Kovid-19'un insanı kısıtladığını, bu nedenle diplomasinin yürütme şeklinin değiştiğini vurgulayan Chilengi, "Bu, bizi ulusal çıkarlarımızı ve Türkiye dahil müttefiklerimizin çıkarlarını desteklemek için görevimizi yerine getirmenin etkili yollarını bulmaya zorluyor." diye konuştu.



Chilengi, sınırlı fiziksel etkileşim nedeniyle dijital diplomasinin çok önemli hale geldiğinin altını çizerek yenilikçi platformlar sayesinde iki ülke ilişkilerinin hiçbir şey olmamış gibi normal şekilde devam ettiğini kaydetti.



Zambiya'nın Afrika ile birlikte Ebola virüsü, HIV / AIDS ve sıtma gibi birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Chilengi, "Bu bize direnç sağladı ve bu nedenle Türkiye gibi ülkelerle etkileşimde, anlayışımızdan ve sağlık sorunlarının ele alınmasında uzun süredir devam eden dayanıklılığımızdan da faydalanıyorlar.'' ifadesini kullandı.



