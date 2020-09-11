  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yemenli milletvekilleri, yurt dışındaki devlet yetkililerini ülkeye dönmeye çağırdı
Aktüel

Yemenli milletvekilleri, yurt dışındaki devlet yetkililerini ülkeye dönmeye çağırdı

Yeniakit Publisher
2020-09-11 21:28:09 -
Yemenli milletvekilleri, yurt dışındaki devlet yetkililerini ülkeye dönmeye çağırdı

ADEN (AA) - Yemen'de 28 milletvekili Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'a ülkeye dönme çağrısında bulundu.

Milletvekilleri, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Meclis Başkanı Sultan el-Burkani ve Başbakan Muin Abdulmelik'e mektup göndererek ülkeye dönmelerini istedi.

Mektupta, Husi milislerinin faaliyetlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı, meclis ve hükümetin yokluğu nedeniyle devletin içinde bulunduğu duruma dikkat çekildi.

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Başbakan'ın ülkeye dönerek, "Yemen Cumhuriyeti toprakları içinde vatana ve halka hizmet vermesi" talebinde bulundu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen Cumhurbaşkanı ve hükümet temsilcileri çatışmaların yoğunlaştığı 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet ederken, bu durum muhalifler ve aktivistler tarafından ciddi biçimde eleştiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan küstah Macron'a cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan'la" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sosyal med..
Türkiye'den sert tepki: Hastalıklı kişiler
Siyaset

Türkiye'den sert tepki: Hastalıklı kişiler

Dışişleri Bakanlığı, İsveç’in başkenti Stokholm’de bir grup ırkçı barbarın kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’i yakarak saygısızlık yapmalarını ..
Karar verildi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Gündem

Karar verildi! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek

"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan karanlık OdaTV'nin Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ı..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı