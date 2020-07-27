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Aktüel

Yemen, Kovid-19 nedeniyle yurt dışındaki yaklaşık 18 bin vatandaşını tahliye etti

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:04:07 -
Yemen, Kovid-19 nedeniyle yurt dışındaki yaklaşık 18 bin vatandaşını tahliye etti

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yurt dışındaki yaklaşık 18 bin vatandaşını tahliye ettiğini duyurdu.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, Başbakan Muin Abdulmelik başkanlığında toplantı düzenledi.

Toplantı sonrası komiteden yapılan yazılı açıklamada, Yemen hükümetinin 114'ü hava, 8'i denizden olmak üzere düzenlediği 122 seferle 17 bin 627 Yemenliyi bulundukları ülkelerden tahliye ettiği belirtildi.

Açıklamada, tahliyelerin Mısır, Hindistan, Ürdün, Cibuti, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya, Sudan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yemen hükümeti, haziran ayından bu yana yurt dışındaki vatandaşlarını tahliye ediyor.

Yemen'de salgın nedeniyle bugüne kadar 479 kişi hayatını kaybetti, 1681 kişi enfekte oldu.

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