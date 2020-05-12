Ürdün'deki yolda iftar projesi, Kovid-19 nedeniyle yerini farklı ramazan faaliyetlerine bıraktı

AMMAN (AA) - LEYS EL CUNEYDİ - Ürdün'de her yıl ramazan ayında iftara yetişemeyenler için yürütülen yolda iftariyelik dağıtımı projesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağı nedeniyle yerini farklı yardım faaliyetlerine bıraktı.

Ürdün'de, Kovid-19 sürecinde, salgının yayılmasını engellemek amaçlı bir dizi önlem alındı. Bu önlemler kapsamında hafta içi kısmi, hafta sonu tam olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Vatandaşların sağlığını korumak için alınan bu tedbirler, yaşamın her alanında olduğu gibi ramazan ayına mahsus bazı alışkanlıklarda da değişikliğe yol açtı.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle yollarda kimse olmadığı için iftar vaktinde dışarıda kalanlara su ve hurma dağıtımını öngören iftariyelik projesi de bu sene sekteye uğradı.

İftariyelik projesini yürütenlerden Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanlığına bağlı Tekaluf Yardım Derneği Başkanı Halid en-Nevasıra, gönüllüler vasıtasıyla yürüttükleri proje kapsamında iftar saatinde yollarda su ve hurma ikram ettiklerini söyledi.

Nevasıra, bu projeyi Hazreti Muhammed'in "İnsanlar iftar etmeyi acele yaptıkları ve sahuru da geciktirdikleri müddetçe daima hayır ile yaşarlar" hadisinden esinlenerek başlattıklarını ifade etti.

"Bu sene tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde ülkede uygulanan önlemler nedeniyle iftariyelik projemiz askıya alındı." diyen Nevasıra, bu nedenle farklı yardım faaliyetlerine yöneldiklerini aktardı.

Nevasıra, "Ülkenin önde gelen dernek ve heyetleriyle gerçekleştirdiğimiz yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile Ürdün'ün kuzeyindeki Suriyeli sığınmacılara nakdi ve ayni yardımlar ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

- Ürdün'deki Suriyeli sığınmacılar da unutulmuyor

"El-Kitab ve es-Sünnet" Derneği Başkanı Zayid Hamed ise başkent Amman başta olmak üzere ülkenin bazı illerinde yürütülen "iftariyelik" projesinin bu sene rafa kaldırılmasının ardından ramazan ayında başka çalışmalar yürütmeye çalıştıklarını aktardı.

Ramazan ayı kapsamında ülkedeki Ürdünlü ve Suriyeli ihtiyaç sahiplerine, gıda desteği sağlandığına işaret eden Hamed, iftariyelik projesi için yapılan bağışları da bu tür projelerde değerlendirdiklerini kaydetti.

- Alternatif yardım kampanyaları

Hamed, "kumanyan evinde" temasıyla yürüttükleri proje kapsamında özellikle salgın nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayanlara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Bir diğer kampanyanın da "iftarın evinde" girişimi olduğunu söyleyen Hamed, "Bu kampanya ile ailelere bir günlük iftar sofrasında gerekli olan malzemeler ulaştırılıyor." dedi.

Hamed, bir iftarlık yemek paketinde tavuk ya da kırmızı et ve pirinç olduğunu, ailelerin bu malzemelerle yemeklerini evlerinde hazırladığını kaydetti.

Alternatif kampanyalar arasında "ekmeğin evinde" girişiminin de bulunduğunu belirten Hamed, böylece ihtiyaç sahibi ailelere ekmek ulaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

- "İyiliğin birçok yolu var"

Ürdün Vakıflar Bakanlığı Sözcüsü Hüsam el-Hayari, iftariyelik projesinin, faaliyetleri yürüten gönüllülerin tercihiyle değil, Kovid-19 krizi nedeniyle alınan önlemler kapsamında iptal edildiğini vurguladı.

Ramazan ayında yapılabilecek çok fazla iyilik yolu olduğunu belirten Hayari, yardım kurumlarının ve derneklerin, salgın nedeniyle tüm dünyanın yaşadığı bu istisnai durumu idrak ederek ramazan ayının başlangıcından bu yana alternatif yardım kampanyalarına yöneldiklerini belirtti.