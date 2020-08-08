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Aktüel

UNRWA, Lübnan'daki patlamanın Filistinli mültecilere etkisi konusunda uyardı

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:50:13 -
UNRWA, Lübnan'daki patlamanın Filistinli mültecilere etkisi konusunda uyardı

GAZZE (AA) - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA), Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın ülkedeki Filistinli mültecileri daha fazla ümitsizliğe sürükleyeceği uyarısında bulundu.

UNRWA tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Beyrut Limanı patlamasının doğuracağı sonuçlardan korkuyoruz. Bu (patlama), Filistinli mültecileri daha fazla ümitsizliğe sevk edecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Lübnan'daki Filistinli mültecilerin en savunmasız kesimi oluşturduğu, bu kişilerin büyük kısmının UNRWA'nın mali yardımlarına muhtaç olduğuna dikkat çekildi.

Filistinli mülteciler dahil Lübnan'daki çok sayıda kişinin patlama sonrasında desteğe muhtaç hale geldiği belirtilen açıklamada, acil durum müdahalelerine mültecilerin de dahil edilmesi çağrısı yapıldı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının 6 bini aştığı belirtilmişti.

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