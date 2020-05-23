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Umman, Bahreyn, Fas ve Tunus'ta Kovid-19 vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:46:12 -
Umman, Bahreyn, Fas ve Tunus'ta Kovid-19 vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Umman, Bahreyn ve Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 463 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülke genelinde toplam vaka sayısının 7 bin 257'ye yükseldiği belirtilen açıklamada, 27 kişinin daha taburcu olmasıyla bugüne kadar 1848 hastanın iyileştiği kaydedildi.

Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 34 olarak açıklanmıştı.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 360 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını ve toplam vaka sayısının 8 bin 774'e yükseldiğini açıkladı.

İyileşen hasta sayısının ise 4 bin 462 olduğuna işaret eden bakanlık, virüs nedeniyle bugüne dek 12 hastanın hayatını kaybettiğini aktardı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığı da ülkede 43 kişinin daha enfekte olduğunu açıkladı.

Ülkede toplam vaka sayısının 7 bin 375'e çıktığı ifade edilen açıklamada, 196 hastanın daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşan kişi sayısının 4 bin 573'e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, virüs nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığını, bugüne kadarki toplam can kaybının 197 olduğunu duyurdu.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı ise ülkede 2 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 1048'e yükseldiğini açıkladı.

Şu ana kadar 903 kişinin iyileştiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 47 olduğu belirtildi.

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