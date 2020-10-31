Türkiye İzmir için tek yürek

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir pazarcı bugünkü kazancını, İzmir'deki depremzedelere gönderecek.

Semt pazarındaki tezgahında elma ve mandalina satan Hüseyin Demirkan (41), bugün elde edeceği kazancını Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere gönderme kararı aldı.

Pazar tezgahına "Geçmiş olsun İzmir, başın sağ olsun Türkiye'm, bugünkü kazancımı İzmir'deki depremzede kardeşlerimize bağışlayacağım." yazılı dövizi asan Demirkan, tezgah başındaki çocuklarıyla "Her gün kendin için alıyorsun, bugün İzmir için al." diye seslenerek destek istiyor.

Pazara gelen vatandaşların alışveriş yaparak destek verdiği esnaf, açılacak olan yardım hesabı üzerinden parayı depremzedelere ulaştıracak.

Yaşanan depremden dolayı üzüntüsünü dile getiren Demirkan, "Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ben pazar esnafı olarak elimden gelen bugünkü kazancımı İzmirli depremzede kardeşlerime göndereceğim. Türkiye'de gerek esnaf olsun gerekse iş adamlarımız olsun herkesten aynı duyarlılığı bekliyorum." dedi.

- "Enkazlardan çıkarılan oyuncakları görünce çok duygulandım ve gece uyuyamadım"



Kardeşinin de İzmir'de yaşadığını onların durumlarının iyi olduğunu anlatan Demirkan, depreme maruz kalan kişinin psikolojik olarak zor anlar yaşadığını ifade etti.

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Demirkan, şöyle konuştu:

"İzmir'de yaşanan deprem bir süre önce Elazığ'da da yaşandı. Bugün onların başına gelen yarın bizim de başımıza gelebilir. Herkesten aynı duyarlılığı bekliyorum, ben bugün tezgahımdan 50 kuruş da kazansam, 100 lira da kazansam ben bunu onlara bağışlayacağım. Ben bağışlayacağım paradan zarar görmem. Deprem enkazlarından dün gece çıkarılan oyuncakları görünce çok duygulandım ve gece uyuyamadım. Çünkü orada benim de çocuğum olabilirdi, İzmir adına çok üzüldüm. O oyuncuların enkazdan çıkarıldığını görmek son derece üzücüydü."

Tezgahtan alışveriş yapan emekli öğretmen Kamuran Tüysüz ise Demirkan'ın lise döneminde öğrencisi olduğunu onun bu duyarlı davranışının kendisini çok mutlu ettiğini aktararak, "Türk halkının hepsinin böyle duyarlı olmasını isterim. Oradaki kardeşler bizim de kardeşimiz, el ele vermemiz gerekiyor. Hepimiz çok duygulandık." diye konuştu.