  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tunus'un "ilk kadın sanatçısı" hayatını kaybetti
Aktüel

Tunus'un "ilk kadın sanatçısı" hayatını kaybetti

- Nimet ismiyle bilinen Tunuslu sanatçı, kariyerinde 360 şarkıya imza attı

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:03:41 -
Tunus'un "ilk kadın sanatçısı" hayatını kaybetti

TUNUS (AA) - Tunus'ta Nimet adıyla bilinen sanatçı Halime eş-Şeyh, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Tunus Kültür Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şeyh'in uzun süredir devam eden rahatsızlığının ardından bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Nabil iline bağlı Ezemmur köyünde dünyaya gelen sanatçı şarkı söylemeye henüz 11 yaşında başladı.

Doğduğu yerden ayrılarak başkent Tunus'a giden Şeyh, ülkedeki en eski müzik gruplarından Er-Reşidiye'ye katıldı. Şeyh, daha sonra Tunus'un Ulusal Radyosuna 1958'de resmi ses sanatçısı olarak olarak kabul edildi.

Ülke dışındaki birçok etkinlikte sahne alan Şeyh, 1969 yılında "ilk kadın sanatçı" unvanını aldı. Şeyh, sanat hayatı boyunca 360 şarkı kaleme aldı ve güfteleri ünlü şarkıcılar tarafından seslendirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gavurdan duyacağımız sözler Halk TV'de konuşuldu
Medya

Gavurdan duyacağımız sözler Halk TV'de konuşuldu

Devlet düşmanlığı yapan Halk TV'de skandalların ardı arkası kesilmiyor. Halk TV'de açıklamalarda bulunan Veysi Dündar FETÖ propagandası yapa..
Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji
Teknoloji

Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji

Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'larda başarıyla görev yapan ve ciddi ihracat başarısı yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, gelecek dön..
Pes dedirttiler! Rus medyasından Azerbaycan'a büyük ayıp
Dünya

Pes dedirttiler! Rus medyasından Azerbaycan'a büyük ayıp

Rus medyası, Azerbaycan ordusunu, "saldırgan", işgalci Ermenistan güçlerini ise "mağdur" gösterirken Ermenilerin terörist saldırılarında zar..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay