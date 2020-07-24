Tunus'taki metruk tarihi sokak şemsiyelerle rengarenk

MEDENİN (AA) - HEYSEM EL MAHDİ - Tunus'un güneyindeki Medenin kentinde bulunan eskiden buğday ve arpa satışının yapıldığı metruk tarihi alan, birbirinden güzel duvar ve yer süslemelerinin yanı sıra onlarca şemsiyenin buluşturulmasıyla rengarenk bir sokak görünümüne kavuşturuldu.

Eskiden "Lütuf Meydanı" olarak bilinen ve en önemli meydanları birbirine bağlayan bu alan, Medenin kentinin merkezinde kuyumcular çarşısının yanında yer alıyor.

Sanatçıların birbirinden güzel duvar resimleri ve yer motifleri ile süslediği sokak, yeniden eski canlı hareketli günlerine dönmeyi bekliyor.

- Geleneksellik ile modernizmin harmanlandığı bezemelerle yenilendi

Bir zamanlar buğday ve arpa satışının yapıldığı; at ve eşekleriyle bu ürünleri taşıyan tüccarların kullandığı tarihi sokak, geleneksellik ile modernizmin harmanlandığı bezemelerle yenilendi.

Tunuslu sanatçı Hamadi el-Keremi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağın tasarımını ve düzenlemesini arkadaşları ile yaklaşık 20 günde tamamladıklarını belirtti.

Keremi, "Bu tarihi alanı, modernizm ve gelenekselliğin uyumuyla yenilemeye çalıştık. 25 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğindeki sokağı 150 şemsiyeyle süsledik." dedi.

Sokağın zeminini ise Tunus'un güney kesimine özgü geleneksel bir sergi ile kapladıklarını kaydeden Keremi, duvar süslemelerinde ise Arapça hat ve resimlerin yanı sıra geometrik desenlere yer verdiklerini aktardı.

- İlklere tanıklık eden sokak

Keremi, süslemeleri gerçekleştirirken kentin ve sokağın tanıklık ettiği tarihi geçmişi de dikkate aldıklarını ifade etti.

"Şemsiyeli Sokağın" tarihi süreçte birçok ilklere ev sahipliği yaptığına işaret eden Keremi, "1948'de ilk sinema evi ve ilk fotoğrafçılık laboratuvarı burada kuruldu. Ayrıca ilk belediye vekâlet binası ile Zeytune Üniversitesi'nin ilahiyat bölümü de burada açıldı." dedi.

Duvarda, Medenin kentinin ilk fotoğrafçısı Said Ramade'ye ait bir portrenin yanı sıra "gbonten" ismiyle bilinen geleneksel dans grubunun resmi bulunuyor.

Sokağın ulaştığı meydanda ise turistlere yönelik kültürel gösteriler düzenlemek için hazırlanan küçük bir sahne yer alıyor.

- İhmal edilmiş değerleri kullanılır hale getirmek

Tunuslu sanatçı Siham Şerefeddin ise bu çalışmaya "ihmal edilmiş değerler" kavramı çerçevesinde katkı sağlamaya çalıştığını söyledi.

Sokağın duvarlarını günlük yaşantımızda artık kullanmadığımız eşyalarla ve bazı çiçeklerle süslediğini anlatan Şerefeddin, insanlara çok da önem verilmeyen eşyaların çevremizi nasıl güzelleştirebileceğini göstermek istediğini dile getirdi.

- Kente yeni bir soluk

Medenin Belediyesi ile iş birliği halinde gerçekleştirilen sokak düzenlemeleriyle kente turizm açısından yeni bir soluk getirilmesi hedefleniyor. Sanatçıların geçen sene de benzer bir çalışmayı Demirciler Caddesi'nde yaptığı biliniyor.

Organizasyonda yer alan bir diğer sanatçı Murad Atik, bu tür çalışmaları daha önce de yaptıklarını ifade etti.



Atik, kentte eski, metruk ve ihmal edilmiş alanları tespit ettiklerini ve buralarda yenileme çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Medenin Belediyesi Sanat ve Kültür Komitesi Başkanı El-Hadi Diber ise "Şemsiyeli Sokak"taki çalışmayla tarihi alana yeniden hayat vermek istediklerini söyledi.

Medenin kentindeki metruk tarihi alanların tamamını restore etmeyi hedeflediklerini dile getiren Diber, "Bu tür çalışmaları kentin diğer bölgelerine de yaymak istiyoruz." dedi.









