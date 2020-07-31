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Aktüel

Tunuslular, tarihi Zeytune Camisi'nde Kovid-19 tedbirleri gölgesinde bayram namazını kıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 13:54:00 -
Tunuslular, tarihi Zeytune Camisi'nde Kovid-19 tedbirleri gölgesinde bayram namazını kıldı

TUNUS (AA) - Tunuslular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde bayram namazı için başkentteki tarihi Zeytune Camisi'nde bir araya geldi.

Yüzlerce Tunuslu Kovid-19 önlemleri kapsamında belirlenen sosyal mesafe kuralına uygun şekilde namazlarını eda etti.

Önlemler kapsamında maske de kullanan Tunuslular, namaz sırasında kişisel seccadelerini getirdi, namaz alanına girişlerde ellerini dezenfektanla sterilize etti.

Bayram hutbesinde, salgının tüm insanlıktan uzaklaşması ve hayatın normale dönmesi temennisinde bulunuldu.

Hutbede ayrıca salgın sürecinin sona ermesi ve eskiden olduğu gibi hacı adaylarının dünyanın dört bir yanından kutsal mekanları ziyarete gidebilmesi için dua edildi.

Tunus makamları, salgın kapsamında alınan tedbirleri gevşetmesine rağmen bazı ritüellerin yapılmasını yasaklamıştı.

"Bayram alayı" olarak bilinen, halkın evlerinden çıkıp hep birlikte dualarla Zeytune Camisi'ne yürüdükleri geleneksel ritüelin bu sene yapılmaması uyarısında bulunulmuştu.

Tunus'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır ibadete kapatılan camiler 5 Haziran'da yeniden açılmıştı.

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