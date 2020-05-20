  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu
için kalan
Aktüel

Tunuslu siyasi uzman: "Tunus Libya hükümetini meşru taraf olarak kabul ediyor"

- Tunus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü eski başkanı ve siyasi analist Tarık Kahlavi: - "Cumhurbaşkanı Said, Libya hükümetini uluslararası tanınırlığı olan meşru taraf olarak kabul ediyor" - Eski Tunus Dışişleri Bakanı Ahmed Venis: - "MAP projesinin rafa kaldırılması Mısır'ın ve arkasındaki Körfez ülkelerinin Hafter'e destek amaçlı askeri müdahalesi sebebiyle stratejik bir risk oluşturmaktadır"

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:00:29 -
Tunuslu siyasi uzman: "Tunus Libya hükümetini meşru taraf olarak kabul ediyor"

TUNUS (AA) - Tunus, Libya'daki kriz konusunda her fırsatta tarafsız tutum vurgusu yapmasına rağmen Libya hükümetini uluslararası tanınırlığı olan meşru taraf olarak kabul ediyor.

Tunuslu uzmanlar, ülkelerinin Libya krizindeki tutumunu ve izlediği politikayı AA muhabirine değerlendirdi.

Uzmanlar Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Moritanya’nın çeşitli alanlarda koordinasyon sağlamak adına 1989'da kurduğu Mağrib Arap Birliğinin (MAP) istenilen düzeyde aktif olamamasının, Libya meselesini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

- Libya hükümeti meşru taraf

Tunus Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (ITES) eski başkanı ve siyasi analist Tarık Kahlavi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in Libya konusundaki tutumu ile selefi El-Baci Kayid es-Sibsi'nin politikası arasında büyük bir fark olmadığını savundu.

Said'in politikasının bazı sabitelere dayandığına işaret eden Kahlavi, "Cumhurbaşkanı Said, öncelikle Libya hükümetini uluslararası tanınırlığı olan meşru taraf olarak kabul ediyor. Bunun böyle olduğu resmi temaslarını sadece hükümetle gerçekleştirmesinden anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Said'in Libya dosyasıyla ilgilenen tüm bölgesel taraflarla iletişim kurduğunu ifade eden Kahlavi, bu konudaki somut çözümlerin, sorunu askeri şekilde çözmekte ısrar eden, uluslararası konferanslara katılımda ciddiyet göstermeyen çatışma taraflarından bağımsız olarak gerçekleştirilemeyeceğini vurguladı.

Kahlavi, Tunus'un tutumunun Libya'da sahadaki durumun değişmesine bağlı olduğunu kaydetti.

- Libya meselesinde Tunus ve Cezayir'den benzer tutum

Tunus ile Cezayir'in Libya konusundaki benzer tutumuna da değinen Kahlavi, "Libya meselesinde Tunus ile Cezayir arasındaki uyum, Tunus'un Birleşmiş Milletler (BM) Libya Temsilciliği adayını Cezayir lehine çekmesine kadar uzandı." dedi.

Kahlavi ayrıca iki ülkenin Libya krizine çözümün yine ülke içerisinden olması gerektiği görüşünü benimsediğini dile getirdi.

Tunuslu analist, iki ülkenin de "Berlin Konferansı gibi uluslararası girişimlerin çözüme ulaştırmayacağı; tek çözümün Libyalıların diyalog masası etrafında bir araya gelmeleri olduğu" fikrini savunduğunu söyledi.

Kahlavi ayrıca MAP projesinin yokluğunun çeşitli ekonomik, politik ve diğer düzeylerde maliyeti olduğunu belirtti.

- MAP'ın aktif olmaması Libya'yı olumsuz etkiliyor

Eski Tunus Dışişleri Bakanı Ahmed Venis, ülkeler arasında çeşitli alanlarda koordinasyonun sağlanması adına 1989'da kurulan, Fas, Cezayir, Tunus, Libya ve Moritanya’nın üyesi olduğu Mağrib Arap Birliğinin (MAP) istenilen düzeyde aktif olamamasının, Libya meselesini olumsuz etkilediğini kaydetti.

"MAP projesinin rafa kaldırılması Mısır'ın ve arkasındaki Körfez ülkelerinin Halife Hafter'e destek amaçlı askeri müdahalesi sebebiyle stratejik bir risk oluşturmaktadır." diyen Venis, küresel ve bölgesel düzeyde siyasi ağırlığa sahip ekonomik, siyasi, stratejik ve kültürel bir kale inşa etmeye çalışan 5 ülkenin çözülmesinin etkisinin, bugün Libya meselesinde somut bir çözüm bulunamamasında açıkça görüldüğünü dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı